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1389 Трамп опередил Клинтон по результатам соцопросов
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп опередил свою соперницу Хилари Клинтон на один процентный пункт. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.
Согласно результатам опроса, проведенного в период с 26 августа по 1 сентября, 40% потенциальных избирателей отдали свои голоса Трампу, 39% — Клинтон. При этом 20% опрошенных высказались против обоих кандидатов.
Ранее в августе за Клинтон готовы были проголосовать на 12% больше избирателей, чем за Трампа.
Исследование проводилось в формате онлайн в 50 штатах США. В нем приняли участие 1804 респондента.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал предвыборную кампанию в США.
«В политической борьбе, особенно накануне выборов, соперники иногда прибегают к весьма нестандартным методам и образам в агитационных кампаниях. Но происходящее сегодня, когда Россию в предвыборной кампании превратили в страну, которая якобы «оказывает решающее влияние на процессы в США», — это перебор», — заявил Лавров.
«Я практически дословно цитирую их кампании: "Голосуйте за одного кандидата, потому что другой — шпион"», — добавил он.
58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.
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