Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп опередил свою соперницу Хилари Клинтон на один процентный пункт. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 26 августа по 1 сентября, 40% потенциальных избирателей отдали свои голоса Трампу, 39% — Клинтон. При этом 20% опрошенных высказались против обоих кандидатов.

Ранее в августе за Клинтон готовы были проголосовать на 12% больше избирателей, чем за Трампа.

Исследование проводилось в формате онлайн в 50 штатах США. В нем приняли участие 1804 респондента.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал предвыборную кампанию в США.

«В политической борьбе, особенно накануне выборов, соперники иногда прибегают к весьма нестандартным методам и образам в агитационных кампаниях. Но происходящее сегодня, когда Россию в предвыборной кампании превратили в страну, которая якобы «оказывает решающее влияние на процессы в США», — это перебор», — заявил Лавров.

«Я практически дословно цитирую их кампании: "Голосуйте за одного кандидата, потому что другой — шпион"», — добавил он.

58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.