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532 Путин предложил создать энергетическое суперкольцо в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Президент России Владимир Путин выступил за разработку проекта энергетического суперкольца, которое соединит энергосистемы четырех стран дальневосточного региона. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.
«Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу», — добавил он.
Россия пообещала предоставить своим партнерам «конкурентную в Азиатско-тихоокеанском регионе цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период».
Напомним, с 2000 года обсуждается идея строительства энергомоста между Россией и Японией.
Второй Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-3 сентября. В нем принимают участие делегации из Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и еще нескольких стран.
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