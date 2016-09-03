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Новости

532 Путин предложил создать энергетическое суперкольцо в Азиатско-Тихоокеанском регионе

03.09.2016 Теги: азия, энергетика

Президент России Владимир Путин выступил за разработку проекта энергетического суперкольца, которое соединит энергосистемы четырех стран дальневосточного региона. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

«Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу», — добавил он.

Россия пообещала предоставить своим партнерам «конкурентную в Азиатско-тихоокеанском регионе цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период».

Напомним, с 2000 года обсуждается идея строительства энергомоста между Россией и Японией.

Второй Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-3 сентября. В нем принимают участие делегации из Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и еще нескольких стран.


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