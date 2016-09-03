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Новости

168 Минздрав объявил о принятии стратегии по борьбе с ВИЧ-инфекцией

03.09.2016 Теги: вич, минздрав

Правительство примет государственную стратегию по борьбе с ВИЧ-инфекцией в течение одной-двух недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

«В этом году государственную стратегию (по борьбе с ВИЧ-инфекцией) мы разработали. Стратегия согласована всеми федеральными ведомствами и аппаратом правительства. Нам представляется в течение ближайшей недели-двух она будет подписана», — сказала она.

Как отметила Скворцова, в октябре 2015 года правительство приняло решение о переносе методологии профилактики ВИЧ с регионального на федеральный уровень, о необходимости подключения НКО для обеспечения контактов с социально сложными группами населения, находящимися в зоне риска.

При этом в июле 2016 года стало известно, что регионам выделяют все меньше средств из федерального бюджета на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных. В среднем, сокращение финансирования составило от 10% до 30%.

По данным Минздрава, в России проживает около 850 тысяч человек, инфицированных ВИЧ. В свою очередь, глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил в январе, что число ВИЧ-инфицированных в России достигло 1 млн человек.


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