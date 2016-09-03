Истек срок административного ареста кубанских фермеров Олега Петрова, Николая Маслова и активиста Объединения перевозчиков России Сергея Владимирова.

24 августа Аксайский районный суд признал их виновными в нарушении порядка проведения публичных мероприятий и на 10 суток отправил в спецприемник Новочеркасска. Позднее адвокат задержанных Валентин Пышкин подал апелляционную жалобу в Ростовский областной суд, но тот ее отклонил.

Еще девять участников акции были оштрафованы на 10 и 30 тысяч рублей и в конце прошлой недели вернулись домой, в Краснодарский край. Однако на Кубани одного из организаторов марша Алексей Волченко снова задержали, судили и уже после штрафа приговорили к 10 суткам ареста. Кроме него сроки (от 3 до 5 суток) получили трактористы Сергей Горбачев, Вячеслав Петровский, Андрей Пезин и другие.

«Новой газете» удалось связаться с матерью Волченко. По ее словам, Алексея выпустят на свободу не раньше воскресенья, 4 сентября. Адвокат фермера Андрей Сабинин подал жалобы в Ростовский областной и Краснодарский краевой суды, оспаривая решения о штрафе и аресте Волченко.

«Ждем ответа. Только меня настораживает, что подзащитный три дня не выходит на связь. Я передавал ему просьбу позвонить мне по поводу документов, — объясняет Сабинин. — Возможно, продолжаются разбирательства. Не случайно же к фермерам приезжали люди из ФСБ. Но это мои предположения, не больше».

Судьба Николая Маслова и Олега Петрова тоже под вопросом. Их земляки беспокоятся, что в Краснодарском крае фермеров ждет очередной судебный процесс.

«У нас говорят, что им дадут дополнительные 10 или 15 суток, — пересказывает беседы с односельчанами Андрей Сандаков из станицы Новотитаровская. — Люди понимают, что за одно и то же правонарушение по закону дважды не судят, но раз Волченко наказали и под Ростовом, и на Кубани, значит, и от них не отстанут. В новейшей истории России все возможно».

Масштабные проверки в хозяйствах фермеров, вызовы аграриев в прокуратуру и ФСБ, десант инспекторов из различных ведомств лишь подтверждают догадки станичников.

Не исключено, что крестьянам попытаются помешать приехать в Москву — на 6 сентября запланирована пресс-конференция фермеров и дальнобойщиков. В ней собираются принять участие правозащитник Лев Пономарев, член Совета по правам человека Илья Шаблинский, сопредседатель движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, а также представители правозащитныхобъединений «Агора», «Мемориал» и Московской Хельсинской группы.

«В Ростовской области кубанских фермеров судили за участие в марше, а в Кавказском районе Краснодарского края им могут предъявить обвинения за участие в митинге, который проводился перед пробегом 21 августа, — поясняет адвокат Валентин Пышкин. — Посмотрим, как будут развиваться события. Родственники фермеров готовы и к такому сценарию».