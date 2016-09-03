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277 ЕАЭС с октября перейдет на свободную торговлю с Вьетнамом

03.09.2016 Теги: вьетнам, евразийский союз, торговля

Евразийский экономический союз с октября перейдет на свободную торговлю с Вьетнамом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра по торговле Евразийской экономической комиссии Веронику Никишину.

«Первое соглашение о свободной торговле подписано со Вьетнамом. И в октябре оно уже вступает в силу. Мы завершили все необходимые ратификационные процедуры, и по истечении 60-дневного периода начнется реализация соглашения», — сказала она.

Как отметила Никишина, заявки на переговоры о свободной торговле также получены от Индонезии и Сингапура.

«Но у нас достаточно такие сложные бюрократические процедуры принятия решений в начале переговоров, нам мандат должны дать все пять президентов», — уточнила министр.

О намерении заключить договор с ЕАЭС в ходе заседания Восточного экономического форума также заявила президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в мае 2014 года и вступил в силу в 2015 году. В него вошли Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, а позднее Киргизия.


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