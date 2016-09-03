Бюджет России на 2017-2019 годы сверстают исходя из цены на нефть в $40 за баррель. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

По словам министра, речи о том, что бюджет может стать однолетним, уже не идет.

«Бюджет будет трехлетний. Это точно уже», — отметил он.

Улюкаев сообщил, что Минэкономразвития внесет три сценария в правительство — «базовый», «базовый плюс» и «целевой».

«Базовый сценарий и есть консервативный. Куда уж консервативней? Для расчета бюджета будет браться базовый, который $40 на нефть на все три года. И который, с моей точки зрения, нереалистичный, но достаточно консервативный», — сказал министр.

«Поэтому для бюджетных целей будет $40 на всю перспективу, а вот «базовый плюс» сценарий предполагает повышательную тенденцию до $55, исходя из консенсуса аналитиков», — уточнил он.

Алексей Улюкаев добавил, что прогноз по динамике ВВП на 2016 год в настоящий момент ухудшен до минус 0,5% с минус 0,2%.

Ранее газета «Ведомости» сообщала о возможном принятии однолетнего бюджета на 2017 год.

В марте правительство решило вернуться к трехлетнему формату бюджета, от которого отказалось в 2015 году.

В июле правительство в целом одобрило предельный размер бюджетных расходов на 2017-2019 годы. Дефицит бюджета в 2017 году запланирован на уровне 3,2% ВВП, в 2018 году — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП. Параметры на все три года рассчитаны из цены на нефть $40 за баррель.