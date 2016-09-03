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258 Минздрав поддержал введение акцизов на сладкие напитки
Министерство здравоохранения России поддержало введение акцизов на сладкие напитки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Веронику Скорцову.
«Введение акцизных налогов на сладкие напитки показало себя как эффективное экономическое средство решения вопроса общественного здоровья — снижения распространенности ожирения и заболеваемости диабетом, особенно у детей», — сказала она.
Отмечается, что согласно научным исследованиям, установление налога на сладкие напитки в размере 10% ведет к снижению поступления калорий в организм в среднем на 7%.
«В настоящее время прорабатываются различные подходы к дополнительному налогообложению данной группы продуктов. Одним из возможных механизмов является установление налога для напитков, содержащих более 5 г сахара на 100 мл, а также повышенного налога для напитков, содержащих более 8 г сахара на 100 мл», — отметил официальный представитель Минздрава Олег Салагай.
В Госдуме с инициативой ввести акцизы на сахаросодержащие напитки не согласны.
«Мы должны отказать себе в чем? В продуктах питания? Поэтому моя позиция в том, что если денег нет, и мы не можем индексировать зарплаты и пенсии, то фискальную нагрузку, которая бы увеличила стоимость продуктов, сегодня вводить категорически нельзя», — сказал первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов.
Ранее предложение ввести акциз на сладкие напитки было внесено Минфином. Как считают в ведомстве, дополнительные сборы могут увеличить доходы бюджета в 2017 году на 25 млрд рублей.
Кроме того, в феврале министерство предлагало ввести налог на сахар и пальмовое масло.
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