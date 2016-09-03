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70 Суд арестовал блогера Соколовского за ловлю покемонов в храме
Кировский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме. Об этом сообщает издание Znak.com.
Суд не принял во внимание доводы защиты, в том числе того, что на иждивении Руслана Соколовского находится мать-инвалид.
Накануне стало известно о задержании блогера после публикации видео, на котором он играл в Pokemon GO в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.
По факту публикации видео на канале Соколовского в YouTube было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по социальному признаку» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (оскорбление чувств верующих).
В России приложение еще не запущено официально, но многие пользователи смогли скачать его, сменив в настройках телефона локацию на США.
Тем не менее, депутаты Госдумы уже предложили запретить игру. В частности, парламентарий от КПРФ Денис Вороненков призывал ФСБ ввести запрет на распространение игры в стране, так как ее пользователи могут стать участниками шпионажа и теракта. В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предположил, что в создании игры Pokemon Go могли принимать участие спецслужбы.
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