В Самарканде началась траурная церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Об этом сообщает Интерфакс с места событий.

Церемония проходит в самаркандской резиденции главы государства. В зале собрались руководители государства, делегации зарубежных стран, представители общественности республики, средств массовой информации. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не смог приехать на похороны «из-за графика».

Похороны в соответствии с мусульманскими обычаями.

Накануне в Узбекистане официально объявили о смерти президента.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Он был первым президентом Республики Узбекистан (cтрана обрела независимость в 1991 году) и возглавлял страну последние 25 лет. До этого с 1989 года он был первым секретарем ЦК КП республики.