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920 В Самарканде начались похороны Ислама Каримова
В Самарканде началась траурная церемония прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Об этом сообщает Интерфакс с места событий.
Церемония проходит в самаркандской резиденции главы государства. В зале собрались руководители государства, делегации зарубежных стран, представители общественности республики, средств массовой информации. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не смог приехать на похороны «из-за графика».
Похороны в соответствии с мусульманскими обычаями.
Накануне в Узбекистане официально объявили о смерти президента.
Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. Он был первым президентом Республики Узбекистан (cтрана обрела независимость в 1991 году) и возглавлял страну последние 25 лет. До этого с 1989 года он был первым секретарем ЦК КП республики.
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