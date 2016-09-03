Новости
143 Ущерб от тайфуна в Приморском крае превысил 1 млрд рублей
Ущерб от наводнения в Приморском крае оценивается в 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Лося.
«Сумма ущерба подсчитана — это почти 1 млрд 200 миллионов рублей», — сказал он.
В Приморье начались проливные дожди из-за циклона и тайфуна. Подтоплено около 2,3 тысяч домов и более тысячи придомовых территорий. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Ранее стало известно, что начальник управления МЧС по Приморскому краю Федюра, направлявшийся с группой спасателей в населенный пункт Уборка для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения «КамАЗа» в реку.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
О косоглазых
Готовится авиаудар по Монино
В Новочеркасске освободили организаторов тракторного марша
Крапленые медкарты
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20045274
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6728
-
Страшно и злободневно15093
-
Гуковские шахтеры7855
-
В Москве началась избирательная кампания2860
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23943
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Матери, потерявшие детей, побывавшие в аду не шахидки! Но, тот, кто...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
KONST. OMAROV,oни убили её и её детей ( такая им была поставлена...
Самое читаемое
Сны Беслана133307
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?132173
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста126708
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев