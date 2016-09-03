Ущерб от наводнения в Приморском крае оценивается в 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Лося.

«Сумма ущерба подсчитана — это почти 1 млрд 200 миллионов рублей», — сказал он.

В Приморье начались проливные дожди из-за циклона и тайфуна. Подтоплено около 2,3 тысяч домов и более тысячи придомовых территорий. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее стало известно, что начальник управления МЧС по Приморскому краю Федюра, направлявшийся с группой спасателей в населенный пункт Уборка для оказания помощи местным жителям, погиб при спасении людей после падения «КамАЗа» в реку.