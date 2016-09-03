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Новости

904 В Беслане напали на журналистов «Новой газеты» и «Таких дел»

03.09.2016 Теги: беслан, задержания, сми

В первой школе Беслана совершено нападение на корреспондентов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян.

Нападение произошло при следующих обстоятельствах. Большое количество людей в штатском, многие из которых — молодые осетины в майках «Антитеррор» — в спортзале окружили матерей из «Голоса Беслана». Их снимала на камеру Элла Кесаева (ее дочь Зарина была в заложниках в школе — ред.). Они выхватили из ее рук камеру и порвали на Элле платье.

В этот момент Костюченко достала свой телефон и стала снимать происходящее. У нее также выхватили телефон, заломили ей руки и волоком протащили через весь спортзал и двор школы за металлические рамки. Потащили дальше, но людей в штатском остановили полицейские. Эти полицейские сказали Костюченко, что они знают тех, кто на нее напал, и вернут ей телефон.

Елена находилась рядом с полицейскими, когда к ней подошел молодой человек, знакомый полицейским, в майке «Антитеррор» и облил ее зеленкой. Полицейские не сделали никакой попытки задержать его.

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Когда Диана Хачатрян попыталась снять Лену и следы зеленки на ее одежде и лице, другой молодой человек в майке «Антитеррор» ударил Диану по голове, отобрал телефон и не спеша ушел. Полицейские и тут не сделали попытки задержать человека и предотвратить хулиганские действия.

Елена Костюченко собирается дать объяснения полиции, однако полицейские не представляются и прячут жетоны. На мою попытку поговорить с ними (я представилась — говорила по телефону Эллы Кесаевой, которая передала свой телефон Лене, чтобы она связалась с редакцией) — полицейский, который проводит официальные действия с Костюченко, выматерился и бросил трубку.

Также после нападения к Лене Костюченко и матерям «Голоса Беслана» подошла руководитель Комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева и сказала: «Вы (обращаясь к матерям из «Голоса») можете вернуться в спортзал Первой школы. А ты (обращаясь к Костюченко) — сиди здесь. Вечно, когда сюда приезжает «Новая газета», что-то случается. Я не хочу вас тут больше видеть. Телефон тебе отдадут после исследования (видимо содержимого и отснятого на телефоне)».

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Федеральные правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль.

«Новая газета» намерена обратиться в Следственный комитет по факту бездействия полицейских при нападении на журналистов.


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Автор

Елена Милашина

редактор отдела спецпроектов

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