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Новости

391 В Москве начался первый турнир для отстраненных от Игр-2016 паралимпийцев

03.09.2016 Теги: паралимпийцы, спорт

В Москве на гребном канале в Крылатском начался первый турнир для отстраненных от Олимпийских игр паралимпийцев. Об этом сообщает агентство Р-Спорт.

В соревнованиях по каноэ и гребле участвуют российские спортсмены, среди которых Александра Дупик, Леонид Крылов и Надежда Андреева и другие.

Состязания проводятся в рамках Кубка президента России по гребле на байдарках и каноэ.

Ранее президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказал, что альтернативные соревнования для российских паралимпийцев пройдут 7 сентября в Московской области.

«Турнир пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья: базах «Озеро Круглое», «Новогорск», других центрах подготовки», — сообщил он.

По его словам, участие иностранцев в турнире необязательно.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.

Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

Кроме того, Федеральный суд Швейцарии окончательно отстранил от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро российскую сборную, отклонив жалобу Паралимпийского комитета России на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).


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