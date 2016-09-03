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Новости

361 США и Китай ратифицировали Парижское соглашение по климату

03.09.2016 Теги: китай, климат, сша

США и Китай официально ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года, передает Reuters.

Старший советник президента США Барака Обамы Брайан Диз отметила, что совместное подписание соглашение должно подтолкнуть другие страны официально присоединиться к нему.

«Принимая его раньше, гораздо раньше, чем люди ожидали год назад, мы можем дать уверенность мировому сообществу, другим странам, которые работают над своими планами в области изменения климата, что они тоже может двигаться быстро и быть частью глобальных усилий», — сказала она.

Россия подписала Парижское соглашение в апреле.

Парижское соглашение обязывает страны сократить выбросы углекислот в атмосферу, начиная с 2020 года. 


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