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361 США и Китай ратифицировали Парижское соглашение по климату
США и Китай официально ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года, передает Reuters.
Старший советник президента США Барака Обамы Брайан Диз отметила, что совместное подписание соглашение должно подтолкнуть другие страны официально присоединиться к нему.
«Принимая его раньше, гораздо раньше, чем люди ожидали год назад, мы можем дать уверенность мировому сообществу, другим странам, которые работают над своими планами в области изменения климата, что они тоже может двигаться быстро и быть частью глобальных усилий», — сказала она.
Россия подписала Парижское соглашение в апреле.
Парижское соглашение обязывает страны сократить выбросы углекислот в атмосферу, начиная с 2020 года.
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