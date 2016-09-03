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722 Мэр Екатеринбурга призвал патриарха заступиться за арестованного блогера
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обратился к патриарху Кириллу с просьбой вступиться за блогера, арестованного за ловлю покемонов в храме. Об этом он написал на личной странице в фейсбук.
«Сейчас по доносу одного подлого СМИ в Екатеринбурге суд арестовал ловца покемонов в храме. Ему 22 года, живёт вдвоём с матерью-инвалидом. Это дикость. Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться! Позорище!», — написал мэр.
«Думаю, что было бы справедливо и правильно, если бы священники и, особенно, владыка Кирилл за неразумного блогера заступились бы и поручились. Это было бы просто мудро и красиво. Так думаю», — добавил он.
Ранее в субботу Кировский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови. По факту публикации видео на канале в YouTube на него было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по социальному признаку» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (оскорбление чувств верующих).
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