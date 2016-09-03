Столичный департамент образования опроверг информацию об увольнении Сергея Менделевича, директора школы №57, вокруг которой разгорелся скандал о связях преподавателя с несовершеннолетними, передает Интерфакс.

«Заявление об увольнении от директора школы не поступало. Никаких приказов об увольнении Менделевича департамент не издавал», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на субботу, 3 сентября, у школы собрался стихийный митинг: родители учеников и выпускники пришли поддержать преподовательский коллектив и выступить против увольнения директора.

Накануне на сайте школы появилось заявление директора: «Я принял решение оставить дело всей моей жизни. Очень надеюсь, что мой уход поможет 57-й школе выйти из тяжелого кризиса, способы выхода из него я уже изложил в своем предыдущем послании». В настоящее время сообщение с сайта удалено.

Ранее из школы уволились учителя русского языка и литературы Сергей Волков, Анна Волкова и Надежда Шапиро, а также учительница математики Наталья Сопрунова. Подробнее о педсовете, который состоялся накануне рассказал «Медузе» один из уволившихся учителей.

57-я школа с углубленным изучением математики входит в топ-20 ведущих образовательных учреждений Москвы. В конце августа в соцсетях школу стали обсуждать после сообщения журналистки Екатерины Кронгауз, рассказавшей о том, что один из учителей на протяжении многих лет встречается со своими ученицами. Через несколько дней Следственный комитет начал проверку изложенных фактов.