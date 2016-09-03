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609 Путин выступил против ядерного статуса Северной Кореи
Президент России Владимир Путин заявил, что не принимает самопровозглашенный статус ядерного государства КНДР, передает Интерфакс. Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе в рамках Восточного экономического форума.
Путин призвал избегать провокаций и нагнетания ситуации на Корейском полуострове. «Россия считает, что решение ядерной проблемы на Корейском полуострове должно осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии, — сказал президент.
Он отметил, что необходимо снижать уровень военной конфронтации между Северной и Южной Кореей и формировать основу для взаимного доверия между странами.
Ранее президент Южной Кореи рассказала, что КНДР совершенствует ядерный и ракетный потенциал, запуская баллистические ракеты раз в две недели, поэтому северокорейская проблема является «самой серьезной угрозой в регионе».
«Наряду с угрозами дальнейших ядерных испытаний Северная Корея заявляет о том, что нанесет превентивные атаки. Для нас это смертельная угроза из-за того, что мы живем в зоне досягаемости ракет», — цитирует главу государства РИА Новости.
Пак Кын Хе сообщила, что она договорилась с Путиным укреплять «стратегическое общение в решении северокорейской ядерной проблемы и других вопросов».
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