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Новости

102 Президента Узбекистана Ислама Каримова похоронили в Самарканде

03.09.2016 Теги: медведев, узбекистан

В Самарканде завершились похороны президента Узбекистана Ислама Каримова, передает Интерфакс.

Гроб с телом президента был доставлен из Ташкента. Траурный молебен по поводу кончины президента Узбекистана Ислама Каримова состоялся возле медресе Тилля-Кори на площади Регистан.

По пожеланию Каримова, он был захоронен в соответствии с мусульманскими обычаями в Самарканде, где покоятся его родители. В стране объявлен трехдневный траур.

На улицы Узбекистана вышли тысячи местных жителей, отмечает «Радио Азаттык». Скорбящие плакали, ложились вдоль дорог, по которым ехал кортеж.

Согласно конституции Узбекистана, если президент не может исполнять свои обязанности, его полномочия переходят к председателю верхней палаты парламента. В настоящее время эту должность занимает Нигматилла Юлдашев.

После похорон премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с главой правительства страны Шавкатом Мирзиеевым. Он выразил соболезнования и передал от президента России Владимира Путина наилучшие пожелания. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент не смог приехать на похороны «из-за графика».

«Проинвентаризируем наши все проекты, наши все документы. Будем делать все, что намечал Ислам Каримов, будем совместно с нашими российскими друзьями работать, идти вперед», — пообещал Мирзиеев.

Накануне власти Узбекистана официально объявили, что президент скончался в больнице Ташкента на 79-м году жизни после перенесенного 27 августа инсульта. Он правил страной 27 лет — сначала как первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, затем будуче главой Узбекской ССР, а с 1991 года Каримов был первым президентом независимого Узбекистана.


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