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Новости

622 На Украине объявили о новой волне мобилизации

03.09.2016

Вооруженные силы Украины объявили масштабные сборы военнослужащих оперативного резерва, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Сборы пройдут на территории пяти областей. В течение сентября к ним привлекут девять бригад всех оперативных командований.

В общей сложности будет задействовано более 8000 резервистов, 10% из которых — офицеры. Собрание пройдет в два этапа: первый — 3-15 сентября, второй — 12-24 сентября. Практическая часть учений пройдет на полигонах и в учебных центрах после передислокации.

Главная цель учений — в отработке механизмов оперативного доукомплектования частей и соединений силами оперативного резерва «в случае откровенной агрессии».

Сейчас на Украине около 85 тысяч военных оперативного резерва. Они отслужили один год по мобилизации и участвовали в боевых действиях в Донбассе. На военные сборы их пригласили для поддержания уровня профессиональной подготовки.

Ранее в августе источники украинского издания «Вести» сообщали, что в стране готовится седьмая волна военной мобилизации, а в военкоматы уже разосланы секретные директивы.


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