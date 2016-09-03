Химкинских дальнобойщиков, возвращавшихся в Москву из Ростова-на-Дону, куда они прибыли более недели назад для поддержки разогнанного полицией марша фермеров, опять задержали.

Около 15:30 при въезде в Московскую область по трассе М4 две машины, в которых находилось пятеро активистов «Объединения перевозчиков», созданного после весеннего демонтажа лагеря на стоянке у «Меги», остановили сотрудники ГИБДД под предлогом наличия у них ориентировки «на взрывчатые вещества».

Приблизительно через два часа дальнобойщики Надежда Куражковская, Андрей Бажутин, Алексей Борисов, Алексей Лазарев, Сергей Кожемякин и юрист Екатерина Иванова, помогающая водителям, были доставлены в РОВД Каширское, где в настоящее время с них «по подозрению в совершении преступления» снимают отпечатки пальцев и проводят допросы.

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В каком именно преступлении подозреваются активисты, сотрудники правоохранительных органов не говорят.

«Мы находимся в ОВД, на нас составляют протоколы, что за преступление нам не говорят, на данный момент ребят уже отпустили, кроме Алексея Борисова, а мне сказали будут разбираться отдельно», — передает из отделения Екатерина Иванова.

5 сентября в помещении Сахаровского центра в Москве дальнобойщики собираются дать итоговую пресс-конференцию с участием столичных правозащитников и журналистов.