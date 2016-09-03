Новости
114 Подмосковных дальнобойщиков заподозрили в хранении взрывчатки
Химкинских дальнобойщиков, возвращавшихся в Москву из Ростова-на-Дону, куда они прибыли более недели назад для поддержки разогнанного полицией марша фермеров, опять задержали.
Около 15:30 при въезде в Московскую область по трассе М4 две машины, в которых находилось пятеро активистов «Объединения перевозчиков», созданного после весеннего демонтажа лагеря на стоянке у «Меги», остановили сотрудники ГИБДД под предлогом наличия у них ориентировки «на взрывчатые вещества».
Приблизительно через два часа дальнобойщики Надежда Куражковская, Андрей Бажутин, Алексей Борисов, Алексей Лазарев, Сергей Кожемякин и юрист Екатерина Иванова, помогающая водителям, были доставлены в РОВД Каширское, где в настоящее время с них «по подозрению в совершении преступления» снимают отпечатки пальцев и проводят допросы.
Читайте также:
В каком именно преступлении подозреваются активисты, сотрудники правоохранительных органов не говорят.
«Мы находимся в ОВД, на нас составляют протоколы, что за преступление нам не говорят, на данный момент ребят уже отпустили, кроме Алексея Борисова, а мне сказали будут разбираться отдельно», — передает из отделения Екатерина Иванова.
5 сентября в помещении Сахаровского центра в Москве дальнобойщики собираются дать итоговую пресс-конференцию с участием столичных правозащитников и журналистов.
Автор
Дмитрий Ребров
корреспондент
Другие материалы
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
В Беслане напали на журналистов «Новой газеты» и «Таких дел»
В этом тексте много штампов
Минздрав объявил о принятии стратегии по борьбе с ВИЧ-инфекцией
Сергей Лозница: «Нельзя делать селфи на месте казни!»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20046062
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6827
-
Страшно и злободневно15341
-
Гуковские шахтеры7977
-
В Москве началась избирательная кампания2913
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23981
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Извиняюсь, Панферов.
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Матери, потерявшие детей, побывавшие в аду не шахидки! Но, тот, кто...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
KONST. OMAROV,oни убили её и её детей ( такая им была поставлена...
Самое читаемое
Сны Беслана137712
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста137156
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?132614
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев