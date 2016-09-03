Осетинская полиция нашла телефон, украденный ранее в субботу у специального корреспондента «Новой газеты» Елены Костюченко.

Правоохранительные органы связались с Костюченко и передали мобильный в аэропорту, перед отлетом журналистки в Москву.

Как ранее сообщала «Новая газета», в субботу утром в Беслане напали на журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян. Корреспонденты находились в спортзале школы №1, где должна была пройти панихида по погибшим заложникам.

В этот момент неизвестные напали на Эллу Кесаеву, чья дочь была в заложниках в школе, отобрав у нее камеру и порвав платье. Костюченко достала телефон, чтобы снять происходящее, но неизвестный в штатском отобрал у нее мобильный и убежал.