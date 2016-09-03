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Новости

695 Полиция нашла украденный у журналиста «Новой газеты» телефон

03.09.2016 Теги: беслан, полиция, сми

Осетинская полиция нашла телефон, украденный ранее в субботу у специального корреспондента «Новой газеты» Елены Костюченко. 

Правоохранительные органы связались с Костюченко и передали мобильный в аэропорту, перед отлетом журналистки в Москву.

Как ранее сообщала «Новая газета», в субботу утром в Беслане напали на журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян. Корреспонденты находились в спортзале школы №1, где должна была пройти панихида по погибшим заложникам.

В этот момент неизвестные напали на Эллу Кесаеву, чья дочь была в заложниках в школе, отобрав у нее камеру и порвав платье. Костюченко достала телефон, чтобы снять происходящее, но неизвестный в штатском отобрал у нее мобильный и убежал.


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