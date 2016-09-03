Следственный комитет начал доследственную проверку по факту стрельбы в Екатеринбурге на улице Депутатская, в результате которой шесть человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.

По предварительным данным, в местном цыганском поселке на улице Депутатской люди раздалась стрельба. Информация об этом поступила в полицию приблизительно в 17:00 по местному времени (15:00 мск).

Все раненные госпитализированы в местную больницу. Среди пострадавших есть 17-летний подросток, пишет Ura.Ru.

Правоохранители осматривают место происшествия и изымают вещественные доказательства.