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Новости

587 Туристическое судно опрокинулось у берегов Антальи

03.09.2016 Теги: происшествия, туризм, турция

У побережья турецкой Антальи потерпело крушение туристическое судно, сообщает газета Hurriyet.

Удалось спасти 82 человека, из них 33 получили травмы и находятся в больнице. Одна женщина — гражданка Турции — пропала без вести.

Как сообщает издание, судно вышло в море на однодневный тур. Из-за плохой погоды капитан решил прекратить прогулку раньше времени и направил судно в сторону порта.

За две мили до берега катер начал крениться и опрокинулся на бок.

Как передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство, на борту находилась и россиянка. Она не была госпитализирована, ее состояние не вызывает опасений.

Накануне из России в Турцию после длительного перерыва отправился первый чартерный рейс. Как утверждала официальная Москва, главным условием возвращения российских туристов было предоставлений Анкарой гарантий безопасности.

28 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, который был введен с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24.


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