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Новости

360 Митрополит Екатеринбургский заступился за арестованного ловца покемонов

03.09.2016 Теги: оскорбление чувств верующих, рпц, церковь

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл готов попросить правоохранительные органы отпустить на поруки блогера Руслана Соколовского, арестованного за ловлю покемонов в храме. Об этом сообщает Znak.

«Я поручил разобраться, какая сейчас есть юридическая возможность повлиять на судьбу этого человека. Мы не жаждем крови, нам просто важно, чтобы такие поступки не распространялись дальше», — сказал митрополит Кирилл.

Мэр Екатеринубрга Евгений Ройзман поблагодарил митрополита Кирилла.

Ранее сам Ройзман призывал заступиться за блогера патриарха Кирилла. 

«Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться! Позорище!», — считает Ройзман.

Ранее в субботу Кировский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови.

По факту публикации видео на канале в YouTube на него было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по социальному признаку» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (оскорбление чувств верующих).


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