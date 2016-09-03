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360 Митрополит Екатеринбургский заступился за арестованного ловца покемонов
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл готов попросить правоохранительные органы отпустить на поруки блогера Руслана Соколовского, арестованного за ловлю покемонов в храме. Об этом сообщает Znak.
«Я поручил разобраться, какая сейчас есть юридическая возможность повлиять на судьбу этого человека. Мы не жаждем крови, нам просто важно, чтобы такие поступки не распространялись дальше», — сказал митрополит Кирилл.
Мэр Екатеринубрга Евгений Ройзман поблагодарил митрополита Кирилла.
Ранее сам Ройзман призывал заступиться за блогера патриарха Кирилла.
«Парень, конечно, провоцировал, но нельзя арестовывать человека за идиотизм, невоспитанность и желание оттопыриться! Позорище!», — считает Ройзман.
Ранее в субботу Кировский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в Храме-на-Крови.
По факту публикации видео на канале в YouTube на него было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды по социальному признаку» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания» (оскорбление чувств верующих).
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