Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за возобновление чартерного сообщения с Россией, передает Интерфакс. Об этом он заявил в ходе совместных переговоров в китайском Ханчжоу.

Путин отметил, что ранее в телефонном разговоре Эрдоган обратил внимание на то, что принятые ранее «решения исполняются медленнее, чем нам бы хотелось».

«Вы сказали, что пока не выполняются наши договоренности о возобновлении чартерных рейсов, — сказал Путин. — Как Вы видите, 28 числа прошлого месяца правительство РФ подписало соответствующее распоряжение, а вчера в Турцию прилетел первый чартер с российскими туристами».

Президенты обсудили вопросы восстановления полноформатного сотрудничества стран. В частности, в вопросе энергетического сотрудничества, которое обсуждалось ранее в августе.

Путин выразил уверенность, что турецкому руководству удастся полностью нормализовать ситуацию в стране, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.