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Новости

205 Интерфакс сообщил о задержании напавшего на журналистов в Беслане

04.09.2016 Теги: беслан, журналисты, сми

Полиция Северной Осетии задержала мужчину, подозреваемого в нападении на журналиста «Новой газеты» Елену Костюченко, утверждает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, мужчина не отрицает своей вины и оправдывает свой поступок тем, что, по его мнению, «журналистка вела себя недостойно все три дня, во время проведения памятных мероприятий».

«Скорее всего, ему (подозреваемому — ред.) грозит статья "мелкое хулиганство". Кроме того, мобильные телефоны журналисток были найдены брошенными у железнодорожного переезда неподалеку от школы», — сказал собеседник агентства.

Полиция действительно передала Костюченко и Диане Хачатрян из «Таких дел» украденные у них телефоны. Как рассказала Костюченко, на ее мобильном устройстве не оказалось никакой информации, в том числе, полностью очищена телефонная книга.

Как ранее сообщала «Новая газета», в субботу утром в Беслане напали на журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян. Корреспонденты находились в спортзале школы №1, где должна была пройти панихида по погибшим заложникам.

В этот момент неизвестные напали на Эллу Кесаеву, чья дочь была в заложниках в школе, отобрав у нее камеру и порвав платье. Костюченко достала телефон, чтобы снять происходящее, но неизвестный в штатском отобрал у нее мобильный и убежал.


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