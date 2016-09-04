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Новости

1445 В результате стрельбы в Екатеринбурге погиб один человек

04.09.2016 Теги: екатеринбург, смерть, стрельба

В результате стрельбы в Екатеринбурге погиб один человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Следственного комитета России по Свердловской области.

«Информация подтверждается, что один человек погиб. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство нескольких человек и незаконного оборота оружия», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что «в последующем может быть принято решение о переквалификации со статьи «покушения на убийство нескольких человек» на «убийство».

Пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области сообщила, что, по предварительным данным, «преступление совершено в результате межличностного конфликта стрелявшего лица и некоторых пострадавших».

Накануне в Екатеринбурге на улице Депутатской раздалась стрельба. Информация об этом поступила в полицию приблизительно в 17:00 по местному времени (15:00 мск). В результате 6 человек получили ранения и были доставлены в больницу. 


1 комментарий

0
Мюнхаузен Барон , 4 сентября 2016 в 11:39
Обама проезжал по улице Депутатской на своём лимузине и стрелял из окна с М-16 по воробьям :)
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