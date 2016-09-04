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1445 В результате стрельбы в Екатеринбурге погиб один человек
В результате стрельбы в Екатеринбурге погиб один человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Следственного комитета России по Свердловской области.
«Информация подтверждается, что один человек погиб. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство нескольких человек и незаконного оборота оружия», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что «в последующем может быть принято решение о переквалификации со статьи «покушения на убийство нескольких человек» на «убийство».
Пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области сообщила, что, по предварительным данным, «преступление совершено в результате межличностного конфликта стрелявшего лица и некоторых пострадавших».
Накануне в Екатеринбурге на улице Депутатской раздалась стрельба. Информация об этом поступила в полицию приблизительно в 17:00 по местному времени (15:00 мск). В результате 6 человек получили ранения и были доставлены в больницу.
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