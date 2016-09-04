Новости
2085 СМИ узнали условия сотрудничества России и США в Сирии
Россия и США близки к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном сотрудничестве в Сирии. Об этом сообщает телекомпания CBS.
Отмечается, что Москва и Вашингтон «близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление на президента Башара Асада».
Соглашение также предусматривает координацию воздушных ударов по запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В связи с этим ВВС Сирии якобы прекратят собственные боевые вылеты.
Агентство ТАСС не смогло получить подтверждение в Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте США. При этом чиновник Госдепартамента подтвердил Reuters информацию о том, что Россия и США «близки к заключению сделки по Сирии». По его словам, она может состоятся в рамках саммита G-20.
Напомним, 26 июля состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Джона Керри. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и методы эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. В ходе своего визита в Москва госсекретарь США
Передал руководству России проект соглашения, в котором предлагалось скоординировать в Сирии действия по борьбе с террористическими группировками.
Кроме того, в случае подписания соглашения Вашингтон предложил создать совместную группу по выполнению договоренностей, в которую должны войти представители министерств обороны и военной разведки. Эту группу, по мнению США, следует разместить близ Аммана в Иордании.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Экс-замглавы Минэкономразвития Сергей Беляков: «Это воровство денег у 50 млн граждан»
Преступный покемон
Ислам Каримов умер по согласованию сторон
Интерфакс сообщил о задержании напавшего на журналистов в Беслане
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20047217
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7004
-
Страшно и злободневно15836
-
Гуковские шахтеры8268
-
В Москве началась избирательная кампания3046
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24065
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Как удобно критиковать народ, якобы, ужасно терпеливый...
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Матери, потерявшие детей, побывавшие в аду не шахидки! Но, тот, кто...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
KONST. OMAROV,oни убили её и её детей ( такая им была поставлена...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста146844
Сны Беслана143361
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?133346
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
21 комментарий