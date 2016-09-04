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Новости

2085 СМИ узнали условия сотрудничества России и США в Сирии

04.09.2016 Теги: россия, сша

Россия и США близки к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном сотрудничестве в Сирии. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Отмечается, что Москва и Вашингтон «близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление на президента Башара Асада».

Соглашение также предусматривает координацию воздушных ударов по запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В связи с этим ВВС Сирии якобы прекратят собственные боевые вылеты.

Агентство ТАСС не смогло получить подтверждение в Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте США. При этом чиновник Госдепартамента подтвердил Reuters информацию о том, что Россия и США «близки к заключению сделки по Сирии». По его словам, она может состоятся в рамках саммита G-20.

Напомним, 26 июля состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Джона Керри. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и методы эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. В ходе своего визита в Москва госсекретарь США

Передал руководству России проект соглашения, в котором предлагалось скоординировать в Сирии действия по борьбе с террористическими группировками.

Кроме того, в случае подписания соглашения Вашингтон предложил создать совместную группу по выполнению договоренностей, в которую должны войти представители министерств обороны и военной разведки. Эту группу, по мнению США, следует разместить близ Аммана в Иордании.


21 комментарий

-1
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 10:55
что , опять Путин всех переиграл ?
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0
ernst tannenhauser , 4 сентября 2016 в 11:50
смотрите сами сми http://hosted.ap.org/dynamic/s...
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-4
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 11:18
Какое право они имеют вообще ставить нам какие-либо условия? Россия - единственная страна, которая на законных основаниях находится в Сирии. Самое интересное, что Путин не единожды призывал Америку к совместным действиям, никакой реакции в ответ.
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3
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 11:24
да не будет Америка совместными с Россией действиями уничтожать мирное население Сирии в угоду Асаду ... Россия этим занялась - и кроме погибающих за сирийскую авантюру Путина российских военных уже получила взорванный над Синаем самолет с 220 россиянами ...
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-2
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 11:34
А в Европе по-вашему тихо что ли? Европейцы также расплачиваются за свои вторжения на Ближний восток.
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2
Мюнхаузен Барон , 4 сентября 2016 в 11:37
Методичка кремлебота:

Пункт 1. "А шо там у хохлов?"
Пункт 2. "А что там в Европе?"
Конец.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 11:38
Виктор.Вы довольны как Московия расплачивается за свое вторжение в Украину?
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0
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 11:42
думаю что тролль "Дремов" доволен - совести у него нет , а подработка появилась ....
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0
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 11:51
он не тролль.он "патриот"
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3
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 11:36
Виктор.Нормальная страна,такая как США.не может "совместно действовать" с бандитом и убийцей.
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0
Ольга S. , 4 сентября 2016 в 11:47
Им противно, но они вынуждены.
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2
Konst Konst , 4 сентября 2016 в 11:28
Дремова сегодня как прорвало.
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-2
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 11:30
спасибо, что с большой буквы
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3
Konst Konst , 4 сентября 2016 в 11:33
Бедолага))) Единственная радость у человека.
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2
vlad celler , 4 сентября 2016 в 11:39
Konst Konst , 4 сентября 2016 в 11:33
Бедолага))) Единственная радость у человека.

Трудно жить в деревне без нагана(с).... (ему.. ну, этому... который обиженный....)
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1
Мюнхаузен Барон , 4 сентября 2016 в 11:31
Сто лет нужна нам эта Сирия, пусть они там с Обамой договорятся о повышении зарплат с пенсиями в Росии и снижению цен в Российских магазанах
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1
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 11:32
ну Вы барон и Мюнхаузен !
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2
Егор Пчелкин , 4 сентября 2016 в 11:32
Условия сотрудничества : Забираете свои матрешку,водку.балалайку и домой в Сибирь, медведей веселить. Не знаю точно как это на дипломатическом языке звучит .....
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1
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 11:37
Думаю никаких совместных действий не будет,после заявления Обамы об уступках со стороны Московии.
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0
владимир рихтер , 4 сентября 2016 в 11:41
Невыполнимые условия.
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0
Ольга S. , 4 сентября 2016 в 11:51
Разве с "Россией" возможны какие-то договоренности? на самом деле никто в это не верит, вот и Обама сомневается http://www.bbc.com/russian/new...
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