Россия и США близки к заключению договоренностей о полномасштабном военном и разведывательном сотрудничестве в Сирии. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Отмечается, что Москва и Вашингтон «близки к достижению прорывной сделки, предусматривающей военное и разведывательное сотрудничество в Сирии в обмен на согласие России оказать давление на президента Башара Асада».

Соглашение также предусматривает координацию воздушных ударов по запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В связи с этим ВВС Сирии якобы прекратят собственные боевые вылеты.

Агентство ТАСС не смогло получить подтверждение в Совете национальной безопасности Белого дома и Госдепартаменте США. При этом чиновник Госдепартамента подтвердил Reuters информацию о том, что Россия и США «близки к заключению сделки по Сирии». По его словам, она может состоятся в рамках саммита G-20.

Напомним, 26 июля состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Джона Керри. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и методы эффективной борьбы с терроризмом в Сирии. В ходе своего визита в Москва госсекретарь США

Передал руководству России проект соглашения, в котором предлагалось скоординировать в Сирии действия по борьбе с террористическими группировками.

Кроме того, в случае подписания соглашения Вашингтон предложил создать совместную группу по выполнению договоренностей, в которую должны войти представители министерств обороны и военной разведки. Эту группу, по мнению США, следует разместить близ Аммана в Иордании.