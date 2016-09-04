Новая газета

4 сентября целый день мы показываем фильм Бакура Бакурадзе «Брат Дэян»
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

182 СК возбудил дело против исполняющего обязанности министра торговли по Кировской области

04.09.2016 Теги: кировская область, следственный комитет, уголовное дело

В отношении исполняющего обязанности министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области Павла Ануфриева возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Ануфриев подозревается в организации хищения денежных средств в особо крупном размере).

«По версии следствия, являясь главной департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области в 2010-2011 годах, обвиняемый организовал хищение денежных средств, выделяемых в рамках программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кировской области на 2010-2014 годы» в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, чиновник дал незаконное указание знакомой, директору Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, перевести находящиеся в пользовании данного Фонда денежные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей по фиктивному договору на расчетный счет одной из организаций. Впоследствии деньги он присвоил себе.

Полиция задержала исполняющего обязанности министра 3 сентября. В ходе допроса Ануфриев дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. 


1 комментарий

0
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 11:29
То, что чиновников шевелят - это хорошо. Есть шанс, что хотя бы одна кировская область в стране ненадолго станет образцово-показательной по чистоте рядов.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

4 сентября
3 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама