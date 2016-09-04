В отношении исполняющего обязанности министра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области Павла Ануфриева возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Ануфриев подозревается в организации хищения денежных средств в особо крупном размере).

«По версии следствия, являясь главной департамента развития предпринимательства и торговли Кировской области в 2010-2011 годах, обвиняемый организовал хищение денежных средств, выделяемых в рамках программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кировской области на 2010-2014 годы» в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, чиновник дал незаконное указание знакомой, директору Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства города Вятские Поляны, перевести находящиеся в пользовании данного Фонда денежные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей по фиктивному договору на расчетный счет одной из организаций. Впоследствии деньги он присвоил себе.

Полиция задержала исполняющего обязанности министра 3 сентября. В ходе допроса Ануфриев дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения.