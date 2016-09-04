Президент США Барак Обама пообещал Анкаре оказать содействие в привлечении к ответственности организаторов несостоявшегося госпереворота. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Моя администрация будет работать с Турцией, чтобы добиться того, чтобы ответственные за попытку госпереворота были преданы правосудию», — сказал Обама после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите G20 в Ханчжоу.

Напомним, в ночь на 16 июля группа военных попыталась совершить переворот в Турции. Идеологом неудавшегося госпереворота называют живущего в США противника Эрдогана, проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турецкие власти неоднократно обращались к Вашингтону с просьбой об экстрадиции Гюлена.