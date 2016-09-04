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573 Отставка главы МЧС Владимира Пучкова может состояться в ближайшие дни
Владимир Пучков. Фото: РИА Новости
По данным источников «Новой газеты», в ближайшие дни в отставку может быть отправлен министр по делам чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков.
Среди причин кадрового решения наши собеседники называют систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в республике Коми, катастрофу борта Ил-76, вылетевшего на тушение пожара под Иркутском, гибель главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.
Эти и другие чрезвычайные ситуации отражают системные проблемы в работе ведомства, ответственность за которые несет его руководитель.
Если отставка Пучкова состоится, то это будет не первая громкая перестановка в кабинете министров накануне выборов в Госдуму. Ранее своего портфеля лишился министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
Автор
«Новая газета»
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