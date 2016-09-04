

Владимир Пучков. Фото: РИА Новости

По данным источников «Новой газеты», в ближайшие дни в отставку может быть отправлен министр по делам чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков.

Среди причин кадрового решения наши собеседники называют систематическое занижение площадей лесных пожаров, гибель спасательного отряда на шахте «Северная» в республике Коми, катастрофу борта Ил-76, вылетевшего на тушение пожара под Иркутском, гибель главы МЧС по Приморскому краю во время недавнего наводнения.

Эти и другие чрезвычайные ситуации отражают системные проблемы в работе ведомства, ответственность за которые несет его руководитель.

Если отставка Пучкова состоится, то это будет не первая громкая перестановка в кабинете министров накануне выборов в Госдуму. Ранее своего портфеля лишился министр образования и науки Дмитрий Ливанов.