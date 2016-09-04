Завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в рамках саммита G20. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Стороны обсудили широкий круг вопросов, наиболее актуальных в нынешней ситуации, и шел поиск соприкосновения тех точек, где можно возобновить диалог. Это, прежде всего, вопросы безопасности, вопросы борьбы с террористической угрозой, вопросы урегулирования в Сирии, борьбы с наркотрафиком, вопросы авиационной безопасности», — сказал министр.

По его словам, «делегация британского министерства транспорта приедет в скором времени в Москву для того, чтобы продолжить на экспертном уровне обсуждение этой проблемы».

Кроме того, по словам министра, на встрече «было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций».

«Со своей стороны, президент выразил готовность того, чтобы мы в любом формате, в любой форме встретились между экономическими блоками правительств. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют», — заключил Улюкаев.

Это первая встреча российского лидера с Терезой Мэй после ее вступления в должность премьер-министра Великобритании.

Одиннадцатый по счету саммит «большой двадцатки» (G20) пройдет в китайском Ханчжоу с 4 по 5 сентября.