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374 Путин обсудил с Мэй авиабезопасность и борьбу с наркотрафиком
Завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в рамках саммита G20. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.
«Стороны обсудили широкий круг вопросов, наиболее актуальных в нынешней ситуации, и шел поиск соприкосновения тех точек, где можно возобновить диалог. Это, прежде всего, вопросы безопасности, вопросы борьбы с террористической угрозой, вопросы урегулирования в Сирии, борьбы с наркотрафиком, вопросы авиационной безопасности», — сказал министр.
По его словам, «делегация британского министерства транспорта приедет в скором времени в Москву для того, чтобы продолжить на экспертном уровне обсуждение этой проблемы».
Кроме того, по словам министра, на встрече «было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций».
«Со своей стороны, президент выразил готовность того, чтобы мы в любом формате, в любой форме встретились между экономическими блоками правительств. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют», — заключил Улюкаев.
Это первая встреча российского лидера с Терезой Мэй после ее вступления в должность премьер-министра Великобритании.
Одиннадцатый по счету саммит «большой двадцатки» (G20) пройдет в китайском Ханчжоу с 4 по 5 сентября.
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