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Новости

374 Путин обсудил с Мэй авиабезопасность и борьбу с наркотрафиком

04.09.2016 Теги: безопасность, великобритания, путин

Завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в рамках саммита G20. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Стороны обсудили широкий круг вопросов, наиболее актуальных в нынешней ситуации, и шел поиск соприкосновения тех точек, где можно возобновить диалог. Это, прежде всего, вопросы безопасности, вопросы борьбы с террористической угрозой, вопросы урегулирования в Сирии, борьбы с наркотрафиком, вопросы авиационной безопасности», — сказал министр.

По его словам, «делегация британского министерства транспорта приедет в скором времени в Москву для того, чтобы продолжить на экспертном уровне обсуждение этой проблемы».

Кроме того, по словам министра, на встрече «было констатировано негативное развитие ситуации по линии торговли и инвестиций».
«Со своей стороны, президент выразил готовность того, чтобы мы в любом формате, в любой форме встретились между экономическими блоками правительств. Будем надеяться, что такого рода контакты последуют», — заключил Улюкаев.

Это первая встреча российского лидера с Терезой Мэй после ее вступления в должность премьер-министра Великобритании.

Одиннадцатый по счету саммит «большой двадцатки» (G20) пройдет в китайском Ханчжоу с 4 по 5 сентября.


7 комментариев

1
kirill malinov , 4 сентября 2016 в 12:44
Китайский Ханчжоу ближе Австралии, можно задержаться, не боясь опоздать утром на работу. Вот со столиками проблема - какое место предложат?
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1
Владимир Василенко , 4 сентября 2016 в 13:13
Да вроде бы уже приучил себя работать и управлять государством так же как и Сталин, то есть по НОЧАМ . Вот недавно ночью государственными делами с самим Кадыровым занимался. Главное конечно чтоб аппетит не испортили, когда вдруг придется столик искать .
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Доктор Ольга , 4 сентября 2016 в 12:50
Комментарий удален
0
Евгений Евгений , 4 сентября 2016 в 13:21
Не надейтесь, не окажется.
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1
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 13:04
Вопросы авиабезопасности,безусловно,важнейшая тема для встречи первых лиц.
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-2
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 13:21
Так а что в итоге? Получилась рядовая сухая встреча, в стиле "надо бороться с терроризмом, надо развивать экономику", или же на нового лидера Британии можно возложить какие-нибудь надежды?
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1
Фотий Ту , 4 сентября 2016 в 13:47
Интересно, что сказал бы по этому поводу Кальтенбруннер?
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1
Jochan Klauer , 4 сентября 2016 в 13:51
Дядя, в Британии не конный бюст в каждом кабинете в траурной рамочке целовать положено, там институты работают. Они не ломаются, если один плешивец с утра плохо покакал.
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