Папа Римский Франциск причислил католическую монахиню мать Терезу Калькуттскую к лику святых, передает Associated Press.

Церемония канонизации состоялась в Ватикане на площади Святого Петра, где собрались более 100 тысяч верующих, в том числе главы 12 государств и правительств.

Мать Тереза, албанка по происхождению, родилась в 1910 году в Македонии. Ее настоящее имя — Аньеза Гондже Бояджиу. В 18 лет она приняла монашеский постриг в монастыре Ирска, а затем трудилась учительницей в Калькутте.

В 1946 году Тереза приступила к организации новой монашеской общины «Миссионерки любви», которая посвятила себя заботе о больных и обездоленных. Мать Тереза была удостоена Нобелевской премии мира, а в 2003 году, спустя шесть лет после смерти, причислена к лику блаженных.