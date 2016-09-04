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284 Мать Терезу причислили к лику святых
Папа Римский Франциск причислил католическую монахиню мать Терезу Калькуттскую к лику святых, передает Associated Press.
Церемония канонизации состоялась в Ватикане на площади Святого Петра, где собрались более 100 тысяч верующих, в том числе главы 12 государств и правительств.
Мать Тереза, албанка по происхождению, родилась в 1910 году в Македонии. Ее настоящее имя — Аньеза Гондже Бояджиу. В 18 лет она приняла монашеский постриг в монастыре Ирска, а затем трудилась учительницей в Калькутте.
В 1946 году Тереза приступила к организации новой монашеской общины «Миссионерки любви», которая посвятила себя заботе о больных и обездоленных. Мать Тереза была удостоена Нобелевской премии мира, а в 2003 году, спустя шесть лет после смерти, причислена к лику блаженных.
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