Бывший командир ОМОН Министерства внутренних дел Таджикистана Гулмурод Халимов стал новым военным руководителем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Новый главнокомандующий ИГ Халимов, известный под прозвищем аль-Таджики, сменил убитого Умара аш-Шишани. По словам источника, боевики официально не объявили о назначении из соображений безопасности.

Смерть предшественника Халимова Умара аш-Шишани (настоящее имя — Тархан Батирашвили) ИГ подтвердило в июле этого года. В США Батирашвили числился «военным министром» в списке четырех ключевых лидеров террористов.

30 августа власти США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Гулмурода Халимова.

В июне 2015 года Генпрокуратура Таджикистана возбудила в отношении Халимова уголовное дело по статье «Наемничество».

Ранее стало известно, что офицер таджикистанского ОМОНа примкнул к «Исламскому государству», о чем рассказал в видеообращении. Халимов рассказал, что недоволен правоохранительными органами страны, отношениями Таджикистана с Россией и США, а также раскритиковал власти республики за запрет на ношение традиционной мусульманской одежды и пятикратный намаз.