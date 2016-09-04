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1706 Бывший командир таджикского ОМОНа стал главнокомандующим «Исламского государства»
Бывший командир ОМОН Министерства внутренних дел Таджикистана Гулмурод Халимов стал новым военным руководителем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в службе безопасности страны.
Новый главнокомандующий ИГ Халимов, известный под прозвищем аль-Таджики, сменил убитого Умара аш-Шишани. По словам источника, боевики официально не объявили о назначении из соображений безопасности.
Смерть предшественника Халимова Умара аш-Шишани (настоящее имя — Тархан Батирашвили) ИГ подтвердило в июле этого года. В США Батирашвили числился «военным министром» в списке четырех ключевых лидеров террористов.
30 августа власти США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Гулмурода Халимова.
В июне 2015 года Генпрокуратура Таджикистана возбудила в отношении Халимова уголовное дело по статье «Наемничество».
Ранее стало известно, что офицер таджикистанского ОМОНа примкнул к «Исламскому государству», о чем рассказал в видеообращении. Халимов рассказал, что недоволен правоохранительными органами страны, отношениями Таджикистана с Россией и США, а также раскритиковал власти республики за запрет на ношение традиционной мусульманской одежды и пятикратный намаз.
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