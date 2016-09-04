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Новости

1706 Бывший командир таджикского ОМОНа стал главнокомандующим «Исламского государства»

04.09.2016 Теги: исламское государство, сша, таджикистан

Бывший командир ОМОН Министерства внутренних дел Таджикистана Гулмурод Халимов стал новым военным руководителем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает иракский телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Новый главнокомандующий ИГ Халимов, известный под прозвищем аль-Таджики, сменил убитого Умара аш-Шишани. По словам источника, боевики официально не объявили о назначении из соображений безопасности.

Смерть предшественника Халимова Умара аш-Шишани (настоящее имя — Тархан Батирашвили) ИГ подтвердило в июле этого года. В США Батирашвили числился «военным министром» в списке четырех ключевых лидеров террористов.

30 августа власти США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Гулмурода Халимова.

В июне 2015 года Генпрокуратура Таджикистана возбудила в отношении Халимова уголовное дело по статье «Наемничество».

Ранее стало известно, что офицер таджикистанского ОМОНа примкнул к «Исламскому государству», о чем рассказал в видеообращении. Халимов рассказал, что недоволен правоохранительными органами страны, отношениями Таджикистана с Россией и США, а также раскритиковал власти республики за запрет на ношение традиционной мусульманской одежды и пятикратный намаз.


5 комментариев

1
tchistiakov boris , 4 сентября 2016 в 13:32
ну вот, - ещё одинобосрал гордо-героическое имя омона ... (почти как "консерватория" у Жванецкого)
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0
Viacheslav N , 4 сентября 2016 в 13:53
Это вы здорово подметили....Очень занятная тенденция перехода "самых - самых верных и приближенных" на "слегка" другие позиции....причем случай далеко не одиночный. Стоило бы это учитывать "некоторым", делающим ставку на силовиков. Опасное это дело...
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1
Кот Сибирский , 4 сентября 2016 в 13:35
опять наши? тагил рулит!
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1
Фотий Ту , 4 сентября 2016 в 13:37
Ай маладца, джихад джихадом а пятикратный намаз - по расписанию.
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0
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 13:48
Судьба у него одна - валяться с намотанной требухой вокруг головы в какой-нибудь канаве...
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