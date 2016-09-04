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Новости

1109 Путин назвал «скромными» усилия России по поддержанию экономики

04.09.2016 Теги: путин, экономика

Президент России Владимир Путин оценил усилия по восстановлению экономики страны как скромные. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные. Но наша экономика все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала», — сказал глава государства, выступая на первом заседании в ходе саммита G20.

Путин также отметил, что инфляция сократилась в два раза

«Дефицит бюджета — 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне — 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне — всего двенадцать с небольшим процентов», — добавил он.

Президент также отметил, что «сегодня наблюдается хоть и медленное, однако положительное восстановление экономик».

Российский лидер рассказал о дальнейших планах по стабилизации экономики.

«Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата», — сказал он.

Напомним, опрос, проведенный в августе Фондом общественного мнения показал, что 49% россиян считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной.


34 комментария

13
vlad celler , 4 сентября 2016 в 14:14
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха !

Он сделал мой день:)
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-1
Днепр2 / 6 Днепр , 4 сентября 2016 в 14:30
Алексей Леонидович Кудрин , Здравствуйте. :-) :-) :-)
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5
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 15:24
ну-ну ...про Каримова тоже говорили , что его состояние стабилизировалось ....
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9
5kopeek FreukenBok , 4 сентября 2016 в 14:18
Извиняюсь, а что - усилия предпринимаются ?!
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3
tchistiakov boris , 4 сентября 2016 в 14:45
из последних сил с премьером напару тужатся
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1
vlad celler , 4 сентября 2016 в 15:02
tchistiakov boris , 4 сентября 2016 в 14:45
из последних сил с премьером напару тужатся

Прошу прощения...Напомнило передачу немецкого канала ZDF ...

«А что это за существо, давно живущее в (самоцензура) у (самоцензура)? ... Мед----в!»
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2
tchistiakov boris , 4 сентября 2016 в 15:27
Medozwonoff ?
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2
Garry yksvonsos , 4 сентября 2016 в 15:34
Извиняюсь, а что - усилия предпринимаются ?!
_________________
По удушению всего, что еще пытается шевелиться.
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6
vlad celler , 4 сентября 2016 в 14:29
5kopeek FreukenBok , 4 сентября 2016 в 14:18
Извиняюсь, а что - усилия предпринимаются ?!

Всенепременнейше !

Другое дело,какие усилия и в каком направлении они применяются...Может,в направлении увеличения отрицательного роста...
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8
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 14:31
«Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов."
__________
Цены и падение продаж вам помогут
Ответить 
9
Konst Konst , 4 сентября 2016 в 14:39
И как всегда - никакой конкретики. Это потом вылазят 5 000 рублей вместо индексации и заморозка пенсионных накоплений. А так конечно - увеличим надои, рабочие будут быстрее крутить станок, крестьяне будут все более быстрее пахать и посевать. И все станет более овощей и вообще лучше одеваться.
Ответить 
8
Василий Васильевич , 4 сентября 2016 в 14:32
Леонид Брежнев. Речь на XXV съезде КПСС, 1976 г.:

"Особую остроту кризисным процессам придала инфляция. Подогреваемая постоянно растущими военными расходами, она достигла невиданных для мирного времени размеров"

"Теперь все видят: опровергнут один из главных мифов, созданных реформистами-идеологами. Обещания создать общество всеобщего благоденствия потерпели очевидный провал. Тяжкое бремя легло на плечи народных масс. Рост дороговизны неумолимо сокращает реальные доходы населения. Усилился идейно–политический кризис общества. Он поражает институты власти. Расшатывает элементарные нравственные нормы. Коррупция становится все более явной, даже в высших звеньях государственной машины. Продолжается упадок духовной культуры. Растет преступность. Это общество, лишенное будущего…”
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-5
Евгений Евгений , 4 сентября 2016 в 14:39
Брежнев прямо как провидец! Прямо один в один описал сегодняшнюю Украину. Откуда он 40 лет назад знал про это?!)))
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5
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 14:44
Евгений.Статья о выступлении царя Московии.Украина,дякувати Господу,к Московии не относится.
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5
vlad celler , 4 сентября 2016 в 15:04
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 14:44
Евгений.Статья о выступлении царя Московии.Украина,дякувати Господу,к Московии не относится.

Да этому за негатив об Украине пойло в плошку подливают...
Надо же как-то ему кормиться,посудите сами...
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6
Фотий Ту , 4 сентября 2016 в 14:37
...А он такой ножкой по полу шваркает, ручонки на заднице сцепил, очи долу потупчил и грит с огромной болью и сожалением: скромные предпринимаются усилия, очень скромные, я вообще такой, знаете ли, скромняга па жизне. Нескромные усилия все уходят на поддержание рускаваъ мираъ™ во всем мире.
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9
Berty V , 4 сентября 2016 в 14:37
Выездной концерт передачи "Аншлаг" состоялся успешно.
86 % искупали звезду разговорного жанра в овациях.
14 % испытали обычное за 17 лет чувство брезгливости.
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-7
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 14:53
Ситуация действительно стабильная, но пока, к сожалению, с тенденцией к ухудшению. Что и неудивительно: экономикой управляют те, кто её развалил - гайдаровцы. А гайдаровцы - плоть от плоти западного капитала, на который мы все и работаем. Доказательство - даже олимпийцев поощрили немецкими автомашинами, весь чиновничий аппарат на "БМВ" и "Мерседесах" ездит.
Ответить 
5
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 14:57
Виктор.А вот царь Московии ездил на желтой Ладе-Калине.Но по странному стечению обстоятельств.сегодня в Китае от самолета поехал на Мерине,который доставили из Москвы.А вот Обама поехал на Кадилле.
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-3
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 15:05
Здесь соглашусь с вами, надо было ладу "весту" подогнать.
Ответить 
3
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 4 сентября 2016 в 15:20
дремов, подгоняйте уже сразу катафалк (ну хоть и мерсовский), мы вам наконец-то плюсик поставим)
Ответить 
-1
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 15:27
Для чего поставите плюсик?
Ответить 
5
A H , 4 сентября 2016 в 14:58
Дрёмов-вы клинический (удалено модератором). Назовите по фамилии хоть одного гайдаровца в правительстве России.
Ответить 
3
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 15:01
Они все гайдаровцы,т.е. рыночники.Были бы в вашем правительстве Глазьевцы,уже давно все накрылось бы.... ну этим... Вы поняли.)
Ответить 
4
Отто Гротеволь , 4 сентября 2016 в 15:00
При скромных успехах меняют премьера. Неужели придёт Алексей Леонидович? Придёт-то придёт, да что он сделать сможет, вот в чём дело...
Ответить 
4
Алексей Неважно(Киев) , 4 сентября 2016 в 15:02
Кудрин свои условия давно озвучил:- отказ от международной агрессии и снижение военных расходов.
Ответить 
2
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 4 сентября 2016 в 15:23
..а Вы и поверили..
Ответить 
0
Отто Гротеволь , 4 сентября 2016 в 15:28
Да ладно:-) Алексей Леонидович - человек в меру независимых суждений, но он - реалист и прагматик, а не пассионарий и революционер.
Ответить 
1
Анатолий Прокопьев , 4 сентября 2016 в 15:38
Кудрин ...:- отказ от международной агрессии и снижение военных расходов.
---------------------------------------
Путин: - Нет! На это я пойтить не могу!!! ..
Ответить 
4
vlad celler , 4 сентября 2016 в 15:06
Отто Гротеволь , 4 сентября 2016 в 15:00
При скромных успехах меняют премьера. Неужели придёт Алексей Леонидович? Придёт-то придёт, да что он сделать сможет, вот в чём дело...

А его ставить будут совсем не для того,чтобы он что-то делал да еще упаси бог для людей...
Потом бросят с раската толпе на потеху ,как,возможно,нынешнего бросят....
Ответить 
1
Отто Гротеволь , 4 сентября 2016 в 15:25
Кудрин - человек достаточно независимый, насколько независимым можно быть в этих обстоятельствах. И репутация для него - не пустой звук. Пока не вытребует себе желаемых стартовых условий,- не согласится. А торг уже не первый день идёт.
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1
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 4 сентября 2016 в 15:25
\\..как,возможно,нынешнего бросят....\\

этого не кинут- еще пригодится в хозяйстве заменитель
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