Президент России Владимир Путин оценил усилия по восстановлению экономики страны как скромные. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные. Но наша экономика все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала», — сказал глава государства, выступая на первом заседании в ходе саммита G20.

Путин также отметил, что инфляция сократилась в два раза

«Дефицит бюджета — 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне — 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне — всего двенадцать с небольшим процентов», — добавил он.

Президент также отметил, что «сегодня наблюдается хоть и медленное, однако положительное восстановление экономик».

Российский лидер рассказал о дальнейших планах по стабилизации экономики.

«Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата», — сказал он.

Напомним, опрос, проведенный в августе Фондом общественного мнения показал, что 49% россиян считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной.