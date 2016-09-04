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1109 Путин назвал «скромными» усилия России по поддержанию экономики
Президент России Владимир Путин оценил усилия по восстановлению экономики страны как скромные. Об этом сообщает Интерфакс.
«Мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные. Но наша экономика все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала», — сказал глава государства, выступая на первом заседании в ходе саммита G20.
Путин также отметил, что инфляция сократилась в два раза
«Дефицит бюджета — 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне — 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне — всего двенадцать с небольшим процентов», — добавил он.
Президент также отметил, что «сегодня наблюдается хоть и медленное, однако положительное восстановление экономик».
Российский лидер рассказал о дальнейших планах по стабилизации экономики.
«Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата», — сказал он.
Напомним, опрос, проведенный в августе Фондом общественного мнения показал, что 49% россиян считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной.
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Путин назвал «скромными» усилия России по поддержанию экономики
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