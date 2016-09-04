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Новости

938 Президенты России и США договорились об отдельной встрече на саммите G20

04.09.2016 Теги: китай, обама, путин

Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама договорились об отдельной встрече. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока они не имели возможность побеседовать «на полях» саммита G20.

«Пока лидеры только поздоровались. Условились переговорить отдельно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на саммите «большой двадцатки» в Ханчжоу не исключена встреча Путина и Обамы, хотя официально она не была согласована.

В рамках саммита Владимир Путин уже встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Одиннадцатый по счету саммит G20 пройдет в китайском Ханчжоу с 4 по 5 сентября.


7 комментариев

2
vlad celler , 4 сентября 2016 в 14:58
Глянь ка! А Обама-то.... Уважает НАШЕГО-то... Владимир Владимировича... кгхм... Путина!
И ваще наверна баица он, Обама-то, Нашего...
НЕНУАЧОНЕПРАВДАШТОЛЕ ?
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1
Юрий . , 4 сентября 2016 в 15:16
http://www.yapfiles.ru/show/59...
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1
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 15:21
http://rusjev.net/2016/09/04/n...
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0
5kopeek FreukenBok , 4 сентября 2016 в 15:30
Ленти Вини, заметка повеселила. Неужто наш за Азарова просить будет ?
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1
Владимир Василенко , 4 сентября 2016 в 15:38
Не соизволили сиюмунутно принять челобитную Путина. Согласны на прием в очередь поставить
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0
Garry yksvonsos , 4 сентября 2016 в 15:47
Ох и тяжело Обаме дается решение о встрече с этим исчадием мерзости. Но дипломатия, ничего не попишешь. Ну а там, на встрече обсудят важнейшие вопросы о безопасности в аэропортах, и борьбе с наркотрафиком. Ну о чем еще, кроме дури можно разговаривать с Путиным?
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0
Виктор Дремов , 4 сентября 2016 в 15:53
В.В.Путин - реально самый вежливый из людей. На Обаму уже все положили, даже не встретили с красной дорожкой, а Путин ему во встрече не отказал.
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