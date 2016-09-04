Новости
938 Президенты России и США договорились об отдельной встрече на саммите G20
Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама договорились об отдельной встрече. Об этом сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока они не имели возможность побеседовать «на полях» саммита G20.
«Пока лидеры только поздоровались. Условились переговорить отдельно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что на саммите «большой двадцатки» в Ханчжоу не исключена встреча Путина и Обамы, хотя официально она не была согласована.
В рамках саммита Владимир Путин уже встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Одиннадцатый по счету саммит G20 пройдет в китайском Ханчжоу с 4 по 5 сентября.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Путин назвал «скромными» усилия России по поддержанию экономики
Мать Терезу причислили к лику святых
Эрдоган поблагодарил Путина за возобновление чартерного сообщения с Россией
Расследили
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20047624
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7079
-
Страшно и злободневно16040
-
Гуковские шахтеры8399
-
В Москве началась избирательная кампания3104
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24104
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Как удобно критиковать народ, якобы, ужасно терпеливый...
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Матери, потерявшие детей, побывавшие в аду не шахидки! Но, тот, кто...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
KONST. OMAROV,oни убили её и её детей ( такая им была поставлена...
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста149122
Сны Беслана144665
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?133536
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
7 комментариев