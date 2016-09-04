Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама договорились об отдельной встрече. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, пока они не имели возможность побеседовать «на полях» саммита G20.

«Пока лидеры только поздоровались. Условились переговорить отдельно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на саммите «большой двадцатки» в Ханчжоу не исключена встреча Путина и Обамы, хотя официально она не была согласована.

В рамках саммита Владимир Путин уже встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Одиннадцатый по счету саммит G20 пройдет в китайском Ханчжоу с 4 по 5 сентября.