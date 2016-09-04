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Новости

266 В Дагестане трое силовиков пострадали в ходе боя с бандгруппой

04.09.2016 Теги: дагестан, режим кто, силовики

Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе боя с бандгруппой у селения Самур в Дагестане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Боестолкновение произошло около 14:00 по Москве на окраине самурского леса. По сотрудникам, участвующим в режиме КТО, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки трое сотрудников получили ранения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, перестрелка продолжается.

Ранее в воскресенья в одном из районов Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции.

Неделей ранее после КТО в селе Нартан в Кабардино-Балкарии Следственный комитет возбудил дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.


4 комментария

0
5kopeek FreukenBok , 4 сентября 2016 в 15:32
Каждый день в течении нескольких лет перестрелки с какими-то бандформированиями . Может там война идёт ?
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0
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 15:36
ага , с народом Дагестана ....
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0
tchistiakov boris , 4 сентября 2016 в 15:45
а надо - по всей протяженности границ с беспокойными федерациями возвести СТЕНЫ (как ЗНАМЕНИТАЯ - БЕРЛИНСКАЯ В ГДР) с колючей проволкой и током , и тогда нападения на "гуманных правохранителей" прекратятся ! (а ещё проще и дёшево-сердито - прогнать их ... из "семьи"!)
- бандформированиям будет нечего делать и ... и они будут вынуждены устраиваться на работу (может, для начала", и - в омон) .
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0
Николай Камсков , 4 сентября 2016 в 15:54
В Дагестане называют бандгруппами и борются с ними. А в Лугандоне их называют ополченцами и помогают им вооружением и живой силой. Совсем запутаешься в этих понятиях.
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