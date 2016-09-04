Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе боя с бандгруппой у селения Самур в Дагестане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Боестолкновение произошло около 14:00 по Москве на окраине самурского леса. По сотрудникам, участвующим в режиме КТО, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки трое сотрудников получили ранения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, перестрелка продолжается.

Ранее в воскресенья в одном из районов Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции.

Неделей ранее после КТО в селе Нартан в Кабардино-Балкарии Следственный комитет возбудил дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.