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266 В Дагестане трое силовиков пострадали в ходе боя с бандгруппой
Трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе боя с бандгруппой у селения Самур в Дагестане. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
«Боестолкновение произошло около 14:00 по Москве на окраине самурского леса. По сотрудникам, участвующим в режиме КТО, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки трое сотрудников получили ранения», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, перестрелка продолжается.
Ранее в воскресенья в одном из районов Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции.
Неделей ранее после КТО в селе Нартан в Кабардино-Балкарии Следственный комитет возбудил дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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