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Новости

123 В Санкт-Петербурге открыли памятник Сергею Довлатову

04.09.2016 Теги: довлатов, памятники, петербург

Фото: Твиттер

В Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна открыли памятник писателю и журналисту Сергею Довлатову.

Мероприятие было приурочено к 75-летию со дня его рождения. На церемонию открытия из США прилетели вдова Довлатова и дочь.

Монумент не имеет фундамента, так как городские законы запрещают установку памятников людям, умершим менее 30 лет назад. Он установлен у дома № 23 по улице Рубинштейна, где жил писатель.

Накануне юбилея Сергея Довлатова петербуржцы написали петицию в адрес губернатора с просьбой об установке постоянного памятника писателю. На 1 сентября она набрала более 10 тысяч подписей. 

Сергей Довлатов прожил в Санкт-Петербурге около 30 лет. В 1987 году он эмигрировал в Вену, а затем — в Нью-Йорк. Довлатов стал вторым после Владимира Набокова русским писателем, который печатался в престижном журнале New Yorker..

Писатель умер в 1990 году от сердечной недостаточности и был похоронен в Нью-Йорке.


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