Новая газета

4 сентября целый день мы показываем фильм Бакура Бакурадзе «Брат Дэян»
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

1079 Глава ЦИК пообещала отменить результаты выборов в случае нарушений

04.09.2016 Теги: выборы, цик

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила возможность отмены результатов выборов в случае выявления серьезных нарушений. Об этом она сообщила в эфире «Первого канала».

«Если нами будут выявлены вопиющие нарушения, мы будем отменять итоги выборов в том или ином районе, регионе и так далее», — сказала Памфилова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что предстоящие выборы в Государственную Думу пройдут максимально честно. «Это будут самые честные выборы за всю историю России», — заявил он.

Напомним, единый день голосования состоится 18 сентября. 


15 комментариев

3
vlad celler , 4 сентября 2016 в 16:31
Да легко и небрежа мы ...гм..отменим результаты выборов...В Мухозаср*нске...Как два пальца...
Ответить 
7
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 16:34
не , ну ясно-понятно ! - как только где-то как-то "Единая Россия" не станет избранной , так там сразу и обнаружат нарушения ...главное ж нарушение на грядущих выборах известно ,- все , что и кто против "ЕР" ,- то и есть нарушение ! - и бороться с такими нарушениями ЦИК будет Б-Е-С-П-О-Щ-А-Д-Н-О-О-О-о-о-о ... !!!!
Ответить 
1
Юрий . , 4 сентября 2016 в 17:39
Скорее ЕР отменит Памфилову, чем Памфиловой разрешат усомниться в "убедительной" "победе" ЕР, на задолго до выборов защищенной политической поляне РФ...
Ответить 
0
ашим .н , 4 сентября 2016 в 16:44
Собянин-
"Cамое синее в мире
Черное море мое,
Черное море мое".

Хорошо поет.
Ответить 
6
Николай Остен-Бакен , 4 сентября 2016 в 16:51
В стране абсолютной монархии выборы это нонсенс либо цирк.
В случае нарушения процедуры выборов их отменят- вопрос зачем?
Кто знает?
Ответить 
1
tchistiakov boris , 4 сентября 2016 в 16:57
"ниKTO нe знает !": чтобы выбрать ... без выборов, и - в узком кругу
Ответить 
3
tchistiakov boris , 4 сентября 2016 в 16:52
"в случае выявления СЕРЬЁЗНЫХ нарушений", -
а степень "серёзности" ПОРУЧИТ (читать - "доверит") определять басманным инстанциям ...
Ответить 
1
Вася Иванов , 4 сентября 2016 в 17:11
воскресенье - провели
понедельник- посчитали
вторник - подали в суд на отмену
среду - провели суд
четверг - решение суда
пятница - назначить перевыборы на воскресенье
понедельник - посчитали
вторник - да что ж такое, в десятый раз то, десятая неделя пошла, уж снег выпал, опять не нас
среду - провели суд
четверг - решение суда
пятница - назначили перевыборы на воскресенье
воскресенье - выборы
понедельник - ой, все, сил больше нет, но надо, маша пиши в суд на отмену
вторник - заявление в суд
Ответить 
1
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 4 сентября 2016 в 17:21
глава цик пообещал.. хихих
мэр массквы пообещал.. хихих
мы поверили.. хихих
Ответить 
0
Вася Иванов , 4 сентября 2016 в 17:22
вопиющие нарушения
---
Интересно. Где в выборном законодательстве и прочих нормативных актах дано определение - "вопиющие нарушения".
Выходит заранее заложена субъективная и заинтересованная личная оценка вопиющности нарушений?
Ответить 
2
Anna Fatalistka , 4 сентября 2016 в 17:25
Плавали, знаем. Все это уже проходили. Не будет никаких нарушений - наблюдателей не пустят или выгонят, карусели и вбросы не заметят, заявление в суд не примут, а если примут, самый справедливый и честный суд скажет, что ничего не было, свидетелей нет, видео ничего не доказывает, да и не доказательство это вовсе, не примет его самый басманный в мире суд, а если примет и рассмотрит, то скажет, что это не влияет на результаты голосования. Я ничего не упустила? Так что никто ничего не отменит.
Ответить 
0
vlad celler , 4 сентября 2016 в 17:55
Anna Fatalistka , 4 сентября 2016 в 17:25
...Плавали, знаем. Все это уже проходили. Не будет никаких нарушений - ..

Да-да...Бодро и на голубом глазу расскажут уважаемым россиянам,что фальсификации прошли успешно и выборов в процессе нарушений замечено не было...
Ответить 
1
Валера Беспятов , 4 сентября 2016 в 17:26
То есть глава ЦИКа дала отмашку- гуляй, ребята! Твори что хошь, лишь бы без трупов (ну или что там вопиющим считается)! На нарушения (обыкновенные, не вопиющие) Памфилова глаза закроет!
И про отмену с перевыборами: за чей счёт банкет? Понятно, что с нарушителей ни один суд ни копейки не стребует, чай не чужие люди.. Выделены ли средства из федерального бюджету или горожан заставят скинуться?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Предыдущая страница 12 Следующая страница

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

4 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама