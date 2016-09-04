Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила возможность отмены результатов выборов в случае выявления серьезных нарушений. Об этом она сообщила в эфире «Первого канала».

«Если нами будут выявлены вопиющие нарушения, мы будем отменять итоги выборов в том или ином районе, регионе и так далее», — сказала Памфилова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что предстоящие выборы в Государственную Думу пройдут максимально честно. «Это будут самые честные выборы за всю историю России», — заявил он.

Напомним, единый день голосования состоится 18 сентября.