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Новости

274 СПЧ обратится в прокуратуру по поводу задержания матерей Беслана

04.09.2016 Теги: беслан, задержания, спч

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России планирует обратиться в прокуратуру в связи с задержанием матерей, чьи дети погибли в ходе теракта в Беслане, из-за акции протеста.

«Члены совета планируют подготовить обращение в прокуратуру в связи с тем, что с их точки зрения, в действиях протестующих нет состава преступления — право на выражение взглядов и мнений должно быть защищено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Кроме того, на сайте СПЧ появились комментарии членов Совета по поводу инцидента.

«Считаю, что произошедшее в Беслане - это позор для власти: и региональной и федеральной. Да, власть хочет забыть тот день, но матери, потерявшие своих детей, никогда не дадут власти забыть того, что случилось 12 лет назад», — заявила Елена Масюк.

«Совершенно согласен с тем, что нужно поддержать матерей Беслана и выразить возмущение по поводу привлечения их к административной ответственности. А вот требовать привлечь к ответственности полицейских, которые их задержали, я считаю неправильным. Нет оснований для такого требования», — отметил председатель «Комитета по предотвращению пыток» Игорь Каляпин.

1 сентября в Беслане задержали шесть матерей заложников, погибших в ходе теракта в Беслане. На акцию протеста они пришли в футболках, на которых было написано обвинение в адрес президента России. Суд приговорил женщин к обязательным работам по 20 часов.

Как сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).


3 комментария

0
Lenty Vini , 4 сентября 2016 в 17:28
"планируют обратиться в прокуратуру .." - только планам свойственно меняться - или шум утихнет , то ли "сверху" позвонят ,- что "не надо этого делать" ... вот "почву" и прощупывают "защитнички" - дали знать властям о своем намерении - "обратиться в прокуратуру" , ждут реакции властей ... дадут отмашку - "Можна !" - обратятся , не дадут - больше мы ничего об этой "инициативе" не услышим ,- даже на страницах "Новой" , увы ....
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1
Валера Беспятов , 4 сентября 2016 в 17:38
"привлечь к ответственности полицейских, которые их задержали, я считаю неправильным"
-------
Единственный способ борьбы с полицейским произволом- это привлекать их к ответственности. Безнаказанность лишь усугубляет беззаконие. Живодёры с бутылками и электродами тоже когда-то начинали с жёстких задержаний за неповиновение противозаконным требованиям полиции, их просто безнаказанность и вседозволенность развратили. Каляпину ли этого не знать.
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0
vlad celler , 4 сентября 2016 в 17:52
СПЧ-это кто такая ?
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