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274 СПЧ обратится в прокуратуру по поводу задержания матерей Беслана
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России планирует обратиться в прокуратуру в связи с задержанием матерей, чьи дети погибли в ходе теракта в Беслане, из-за акции протеста.
«Члены совета планируют подготовить обращение в прокуратуру в связи с тем, что с их точки зрения, в действиях протестующих нет состава преступления — право на выражение взглядов и мнений должно быть защищено», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Кроме того, на сайте СПЧ появились комментарии членов Совета по поводу инцидента.
«Считаю, что произошедшее в Беслане - это позор для власти: и региональной и федеральной. Да, власть хочет забыть тот день, но матери, потерявшие своих детей, никогда не дадут власти забыть того, что случилось 12 лет назад», — заявила Елена Масюк.
«Совершенно согласен с тем, что нужно поддержать матерей Беслана и выразить возмущение по поводу привлечения их к административной ответственности. А вот требовать привлечь к ответственности полицейских, которые их задержали, я считаю неправильным. Нет оснований для такого требования», — отметил председатель «Комитета по предотвращению пыток» Игорь Каляпин.
1 сентября в Беслане задержали шесть матерей заложников, погибших в ходе теракта в Беслане. На акцию протеста они пришли в футболках, на которых было написано обвинение в адрес президента России. Суд приговорил женщин к обязательным работам по 20 часов.
Как сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).
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