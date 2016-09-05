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274 Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге сдался полиции
Подозреваемый в стрельбе в Екатеринбурга, в результате которой погибли два человека, сам явился в полицию, передает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информация также подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД.
В 6:45 по местному времени(4:45 мск) в дежурную часть полиции пришел разыскиваемый. Он написал заявление о привлечении к уголовной ответственности группы неизвестных, якобы устроивших в субботу, 3 сентября, массовые беспорядки, угрожавшие его жизни и здоровью.
Подозреваемый явился в сопровождении журналистов и группы лиц, представившейся его соседями и свидетелями. Мужчине выдан талон уведомления, вызван представитель Следственного комитета, расследующего преступление, который продолжит следственные действия в отношении задержанного.
В минувшую субботу в цыганском поселке на улице Депутатская неизвестный стрелял из огнестрельного оружия в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших возрастом от 17 до 34 лет были доставлены в различные больницы города. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Уголовное дело возбуждено по статьям «убийство двух лиц» и «незаконный оборот оружия».
Следствие рассматривает две версии случившегося: «межличностный конфликт стрелявшего лица и некоторых пострадавших, а также необходимая оборона со стороны лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента».
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