Доходы федерального бюджета в ближайшие три года снизятся до 13,3% ВВП, в то время как в предыдущее десятилетие они составляли в среднем 20% ВВП, пишут «Ведомости» со ссылкой на расчеты на базе обновленного прогноза министерства экономического развития на 2017–2019 годы.

Согласно данным прогноза, нефтегазовые доходы в России продолжат сокращаться и в номинальном выражении, и по отношению к ВВП.

По сведениям Минэкономразвития, в ближайшие три года цена на нефть останется на уровне 40 долларов за баррель.

За предыдущие 10 лет доля доходов, перераспределяемых через федеральный бюджет, составляла в среднем 20% ВВП, а в ближайшие три года она снизится почти на треть — до 13,7%. Ниже доходы бюджета в отношении к ВВП были лишь в 1999 году — 12,8%.

Как как ожидают в министерстве финансов, в номинальном выражении доходы бюджета составят в 2016 году 12,57 трлн рублей, в 2017 году — 12,31 трлн рублей. В 2018 году они составят 12,61 трлн рублей, а в 2019 году — 13,04 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета предположительно составят в этом году менее 6% от ВВП, а в 2018–2019 годах — менее 5% (для сравнения, в 2006 году эта сумма составляла более 10%).