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Новости

934 «Ведомости»: доходы федерального бюджета к 2019 году снизятся до минимума за 20 лет

05.09.2016 Теги: бюджет, минэкономразвития

Доходы федерального бюджета в ближайшие три года снизятся до 13,3% ВВП, в то время как в предыдущее десятилетие они составляли в среднем 20% ВВП, пишут «Ведомости» со ссылкой на расчеты на базе обновленного прогноза министерства экономического развития на 2017–2019 годы.

Согласно данным прогноза, нефтегазовые доходы в России продолжат сокращаться и в номинальном выражении, и по отношению к ВВП.

По сведениям Минэкономразвития, в ближайшие три года цена на нефть останется на уровне 40 долларов за баррель.

За предыдущие 10 лет доля доходов, перераспределяемых через федеральный бюджет, составляла в среднем 20% ВВП, а в ближайшие три года она снизится почти на треть — до 13,7%. Ниже доходы бюджета в отношении к ВВП были лишь в 1999 году — 12,8%.

Как как ожидают в министерстве финансов, в номинальном выражении доходы бюджета составят в 2016 году 12,57 трлн рублей, в 2017 году — 12,31 трлн рублей. В 2018 году они составят 12,61 трлн рублей, а в 2019 году — 13,04 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета предположительно составят в этом году менее 6% от ВВП, а в 2018–2019 годах — менее 5% (для сравнения, в 2006 году эта сумма составляла более 10%).


7 комментариев

1
zmey-na-pensii . , 5 сентября 2016 в 09:05
санкции и самосанкции нам помогут !
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0
Юрий Никольский , 5 сентября 2016 в 09:34
Сарказм понят.
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0
Lenty Vini , 5 сентября 2016 в 09:38
http://www.rosbalt.ru/business...
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3
Алекс Ковалев , 5 сентября 2016 в 09:11
"Нефтегазовые доходы федерального бюджета предположительно составят в этом году менее 6% от ВВП, а в 2018–2019 годах — менее 5% (для сравнения, в 2006 году эта сумма составляла более 10%)."
Вот и слезем с "нефтяной иглы", тут бы интенсивную терапию, в виде снижения налогов, снижения административного давления, упрощения ряда процедур... Но вместо этого харкающей кровью экономике, в качестве "меры поддержки", предусмотрены удары ногой по почкам: бабло гони!
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1
Мои Пятькопеек , 5 сентября 2016 в 09:13
Ладно, доходы уменьшатся на треть, а что будет с расходами на силовой блок, в настоящее время, даже по официальным данным, превышающими треть от всех расходов федерального бюджета, они тоже уменьшатся на треть? ;

Если не изменятся, то станут не третью, а половиной, а если... возрастут???
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2
Иван Сидоров , 5 сентября 2016 в 09:14
Пора серьезно повышать расходы на силовые структуры, прежде всего ФСБ, и создавать, в добавление к национальной, еще одну гвардию, уже межнациональную.
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0
Ярослав Деньщиков , 5 сентября 2016 в 09:43
Угу. Пора строить боевых человекоподобных роботов. В принципе, наши силовики такие и есть, только процессоры у них слабые и центр принятия решений вынесен за пределы мозга.
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