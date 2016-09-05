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765 «Ъ»: россиян обяжут участвовать в переписи населения
Всероссийская перепись населения будет обязательной для всех жителей России — как для граждан страны, так и для лиц без гражданства или временно находящихся в стране, пишет «Коммерсант».
Данный законопроект одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности. В понедельник, 5 сентября, его обсудит кабинет министров. Автором проекта поправки стал Росстат.
Ведомство предлагает отказаться от анонимности переписи и обязать ее участников сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС.
В случае отказа предоставлять личные данные, предоставление их в неполном или искаженном виде предполагает административную ответственность. В настоящий момент предлагается штрафовать нарушителей на 100-300 рублей, сумма основывается на базовом размере минимального размера оплаты труда.
Росстат намеревался ввести обязательную перепись после переписи 2010 года. Тогда в ней отказались участвовать более миллиона человек, еще 2,6 миллиона избегали контакта с переписчиками, 3,5 миллиона человек не стали сообщать о своем образовании, 4 миллиона человек утаили источники средств к существованию, а еще 4,6 миллиона скрыли вид своей деятельности.
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