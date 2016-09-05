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Новости

765 «Ъ»: россиян обяжут участвовать в переписи населения

05.09.2016 Теги: социология, статистика

Всероссийская перепись населения будет обязательной для всех жителей России — как для граждан страны, так и для лиц без гражданства или временно находящихся в стране, пишет «Коммерсант».

Данный законопроект одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности. В понедельник, 5 сентября, его обсудит кабинет министров. Автором проекта поправки стал Росстат.

Ведомство предлагает отказаться от анонимности переписи и обязать ее участников сообщать свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС.

В случае отказа предоставлять личные данные, предоставление их в неполном или искаженном виде предполагает административную ответственность. В настоящий момент предлагается штрафовать нарушителей на 100-300 рублей, сумма основывается на базовом размере минимального размера оплаты труда.

Росстат намеревался ввести обязательную перепись после переписи 2010 года. Тогда в ней отказались участвовать более миллиона человек, еще 2,6 миллиона избегали контакта с переписчиками, 3,5 миллиона человек не стали сообщать о своем образовании, 4 миллиона человек утаили источники средств к существованию, а еще 4,6 миллиона скрыли вид своей деятельности.


9 комментариев

1
Алекс Ковалев , 5 сентября 2016 в 09:03
"В настоящий момент предлагается штрафовать нарушителей на 100-300 рублей"
Держи свои три сотни и вали, время еще на всякие глупости тратить!
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2
Grahor Rootless , 5 сентября 2016 в 09:04
Единовременная уплата штрафа не освобождает от последующих уплат этого же штрафа при продолжении воспрепятствования деятельности Росстата.
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4
Konst Konst , 5 сентября 2016 в 09:03
Туго с деньжатами. Ох как туго, если уже до такого докатились. Это хорошо)
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2
zmey-na-pensii . , 5 сентября 2016 в 09:04
отдам 300 р. даже не задумаюсь. все сказанное вами, может быть использовано против вас. пока, в России, это актуально.
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1
Елена Курошева , 5 сентября 2016 в 09:48
А мне жалко 300 р. Пусть катятся не солоно хлебавши - меня нет дома!
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2
Иван Сидоров , 5 сентября 2016 в 09:07
Перепишут как надо. Все тайное станет явным.
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2
петр зима , 5 сентября 2016 в 09:28
А пароль банковской карточки им не надо?
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0
Елена Курошева , 5 сентября 2016 в 09:49
Нет, пароль не надо. Они хотят, чтобы Вы сами им денежки переводили...
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1
Виктор Дремов , 5 сентября 2016 в 09:39
Тогда и нам неплохо бы узнать, какие источники дохода, помимо зарплаты, есть у правительственных чиновников, каким пакетом акций каких компаний владеют. А собственноручно выкладывать в интернет паспортные данные и данные СНИЛС, это что - шутка такая?
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