Новости
60 Путин и Обама начали встречу в рамках саммита G20
Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама начали анонсированную ранее двустороннюю встречу на полях саммита «большой двадцатки» G20, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и сам Песков. Американскую сторону представлял глава Госдепартамента США Джон Керри.
Встреча прошла в одном из залов двусторонних мероприятий в Международном выставочном центре города Ханчжоу, который принимает саммит «двадцатки». Лидеры обменялись рукопожатием, после чего пожали руки участникам обеих делегаций и сели за стол переговоров напротив друг друга. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.
Накануне в первый день саммита «двадцатки» Путин и Обама несколько раз кратко переговорили в кулуарах, условившись провести встречу 5 сентября. По словам источника в российской делегации, провести встречу предложил Обама. Ожидается, среди тем обсуждения на встрече Путина и Обамы будут ситуация в Сирии и на Украине.
В предыдущий раз главы государств лично встречались на климатической конференции в Париже в ноябре 2015 года. Ранее у них были аналогичные переговоры «на ногах» во время саммита G20 в Анталье.
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Где, кого, за что
Из командира таджикского ОМОН в главнокомандующие «Исламского государства»
Довели
Паралимпиада ВрИО
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20048636
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7241
-
Страшно и злободневно16492
-
Гуковские шахтеры8682
-
В Москве началась избирательная кампания3209
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24166
Самое обсуждаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
http://delo-pereverzev.net
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
"для кого то и кобыла невеста!" для него же и минус аргумент!
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста154293
Сны Беслана147933
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?128654
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария