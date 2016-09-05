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Новости

60 Путин и Обама начали встречу в рамках саммита G20

05.09.2016 Теги: обама, путин

Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама начали анонсированную ранее двустороннюю встречу на полях саммита «большой двадцатки» G20, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и сам Песков. Американскую сторону представлял глава Госдепартамента США Джон Керри.

Встреча прошла в одном из залов двусторонних мероприятий в Международном выставочном центре города Ханчжоу, который принимает саммит «двадцатки». Лидеры обменялись рукопожатием, после чего пожали руки участникам обеих делегаций и сели за стол переговоров напротив друг друга. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

Накануне в первый день саммита «двадцатки» Путин и Обама несколько раз кратко переговорили в кулуарах, условившись провести встречу 5 сентября. По словам источника в российской делегации, провести встречу предложил Обама. Ожидается, среди тем обсуждения на встрече Путина и Обамы будут ситуация в Сирии и на Украине.

В предыдущий раз главы государств лично встречались на климатической конференции в Париже в ноябре 2015 года. Ранее у них были аналогичные переговоры «на ногах» во время саммита G20 в Анталье.


2 комментария

0
vlad celler , 5 сентября 2016 в 09:48
Ужо нагнем мы...гм...энтого Обаму !
И есть за что,право слово...Все подъезды он нам загадил !
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1
Lenty Vini , 5 сентября 2016 в 09:54
Америка ввела новые санкции против России - ударив - и очень крепко по "Газпрому" ...впереди - кара за уничтожение "Боинга" МН-17 ... список санкций настолько впечатляет , что даже на "Новой" - об этом - ни слова .... неисполнение Россией Минских соглашений - и как после этого плохо России - тема встречи Обамы и Путина https://shtabkiev.wordpress.co...
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