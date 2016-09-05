Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама начали анонсированную ранее двустороннюю встречу на полях саммита «большой двадцатки» G20, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и сам Песков. Американскую сторону представлял глава Госдепартамента США Джон Керри.

Встреча прошла в одном из залов двусторонних мероприятий в Международном выставочном центре города Ханчжоу, который принимает саммит «двадцатки». Лидеры обменялись рукопожатием, после чего пожали руки участникам обеих делегаций и сели за стол переговоров напротив друг друга. Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме.

Накануне в первый день саммита «двадцатки» Путин и Обама несколько раз кратко переговорили в кулуарах, условившись провести встречу 5 сентября. По словам источника в российской делегации, провести встречу предложил Обама. Ожидается, среди тем обсуждения на встрече Путина и Обамы будут ситуация в Сирии и на Украине.

В предыдущий раз главы государств лично встречались на климатической конференции в Париже в ноябре 2015 года. Ранее у них были аналогичные переговоры «на ногах» во время саммита G20 в Анталье.