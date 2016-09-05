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Новости

224 Турция заявила об освобождении приграничной территории от боевиков

05.09.2016 Теги: исламское государство, турция

Власти Турции заявили об освобождении границы с Сирией от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), пишет государственное информагентство Anadolu.

Вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией освободили границу, а боевики лишились контроля над населенными пунктами, расположенными от Азаза до Джераблуса.

Позиции боевиков отодвинули на 3-5 километров на территорию Сирии. Протяженность освобожденной зоны составляет 91 километр, отмечает «Би-би-си».

Кроме того, сирийская оппозиция освободила новые села на севере Сирии. Речь идет о населенных пунктах Тувейран, Халилийе, Баб Лемон, Хадж Вели и Окузолдурен в сирийском районе Чобанбей. Территория контроля ИГ сместилась на 24 километра к югу, в общей сложности освобожденная зона составляет около 600 квадратных километров.

Операция «Щит Евфрата» будет продолжаться и территория на линии Аааз-Джераблус будет расширяться дальше.

Военная операция «Щит Евфрата» была начата Турцией на севере Сирии 24 августа. Турция ввела на сирийскую территорию около 40 танков, которые поддерживали почти тысячи сирийских повстанцев.

После того, как сирийская оппозиция оттеснила боевиков ИГ от Джараблуса, МИД Турции потребовал от курдов покинуть район к западу от Евфрата, пригрозив авиаударом. Сообщалось, что турецкие военные не ограничиваются наступлением на Джараблус. Танки и бронетранпортеры были замечены в сирийской провинции Алеппо. Однаку власти Турции эту информацию отрицают.


4 комментария

0
Lenty Vini , 5 сентября 2016 в 10:41
Ах и ах .... ну не на это же рассчитывал Владимир Владимирович , вынимая турецкий ятаган из спины .... думал - Эрдоган будет защищать его интересы и Асада ... а оно вишь как обернулось... Эрдоган крепко нажал на друзей Путина и предоставил помощь сирийским ополченцам .... Асад жалуется , Путин подумывает - а не снова ли то удар в спину ...
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0
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 11:17
достаточно было - турлидера один раз на глазах у россиян пометить чёрной лилией, чтобы потом, в любой момент, можно было бы опять громко напомнить вceм об этом памятном знаке ...
- простейший из всех гнилых кгбешных ходов !
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-1
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 11:23
P.S. турлидер - лидер туристической группы (как все поняли)
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-1
Acid Burn , 5 сентября 2016 в 11:39
Эта партия не его - не достаточно ресурсов, опыта, союзников, отсутствие цели - путина. Эрдоган получил, что хотел - ввод войск. Турция - инструмент.
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