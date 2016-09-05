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224 Турция заявила об освобождении приграничной территории от боевиков
Власти Турции заявили об освобождении границы с Сирией от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), пишет государственное информагентство Anadolu.
Вооруженные силы Турции совместно со Свободной сирийской армией освободили границу, а боевики лишились контроля над населенными пунктами, расположенными от Азаза до Джераблуса.
Позиции боевиков отодвинули на 3-5 километров на территорию Сирии. Протяженность освобожденной зоны составляет 91 километр, отмечает «Би-би-си».
Кроме того, сирийская оппозиция освободила новые села на севере Сирии. Речь идет о населенных пунктах Тувейран, Халилийе, Баб Лемон, Хадж Вели и Окузолдурен в сирийском районе Чобанбей. Территория контроля ИГ сместилась на 24 километра к югу, в общей сложности освобожденная зона составляет около 600 квадратных километров.
Операция «Щит Евфрата» будет продолжаться и территория на линии Аааз-Джераблус будет расширяться дальше.
Военная операция «Щит Евфрата» была начата Турцией на севере Сирии 24 августа. Турция ввела на сирийскую территорию около 40 танков, которые поддерживали почти тысячи сирийских повстанцев.
После того, как сирийская оппозиция оттеснила боевиков ИГ от Джараблуса, МИД Турции потребовал от курдов покинуть район к западу от Евфрата, пригрозив авиаударом. Сообщалось, что турецкие военные не ограничиваются наступлением на Джараблус. Танки и бронетранпортеры были замечены в сирийской провинции Алеппо. Однаку власти Турции эту информацию отрицают.
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