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Новости

1462 Олланд объявил о новой встрече «нормандской четверки»

05.09.2016 Теги: минские соглашения, нормандская четверка, франция

Новая встреча «нормандской четверки» (с участием президентов) должна состояться в октябре в Париже. Об этом объявил после встречи с российским президентом Путиным французский президент Олланд. «Мы договорились организовать в ближайшие недели саммит с участием Германии, Франции, России и Украины», — рассказал Олланд после встречи, которая состоялась вчера «на полях» саммита G-20 в Китае.

«Мы должны решить вопросы, которые блокируют [выполнение Минских соглашений] сегодня — в частности, предоставление [отдельным районам Донецкой и Луганской областей] специального статуса, ситуацию с безопасностью и отсутствие доверия между сторонами [конфликта]», — заявил французский президент.

Для «разблокирования» переговоров по предоставлению специального статуса и проведению выборов в так называемых ДНР и ЛНР планируется визит министров иностранных дел Франции и Германии в Киев. Об этом глава МИД Франции Жан-Марк Эйро рассказал 2 сентября, приехав в Братиславу на неформальный саммит министров иностранных дел ЕС.

«Германия и Франция надеются добиться прогресса» «в переговорах между Киевом и Москвой, даже несмотря на то, что российский президент Владимир Путин, кажется, демонстрирует [к тому] мало интереса», -- пересказало заявление Жана-Марка Эйро французское издание Ouest-France.

Предположение о «демонстрации отсутствия интереса» нашло подтверждение и сегодня: несмотря на анонс Олланда о проведении новой встречи в «нормандском формате», на официальном сайте российского президента ничего об этом не говорится, хотя там и выложены небольшие материалы о прошедших «на полях» G-20 встречах Путин-Олланд и Путин-Меркель. Напомню, начиная с августовской истории с «крымскими диверсантами» российский президент, судя по его заявлениям и действиям, посылает знаки о нежелании продолжать переговоры в «нормандском формате». Изначально планировалось, что ближайшая встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет как раз «на полях» G-20 в Китае, но 10 августа Владимир Путин назвал такую встречу бессмысленной «после предотвращенных в Крыму терактов».

23 августа Олланд и Меркель провели с Путиным телефонные переговоры, выразили озабоченность очередным обострением на Донбассе и призвали как можно скорее согласиться на новую встречу «четверки». Олланд заявил о готовности провести встречу в любое время.

Но, судя по реакции Путина, отраженной в коммюнике Кремля, российский президент тогда посчитал, что время для переговоров о мире пока не наступило. Кремлевская пресс-служба ни слова не сказала о встрече «Нормандской четверки», а упоминает договоренность «продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях предстоящего 4–5 сентября в Китае саммита «Группы двадцати».

Путин, судя по заявлению помощника главы российского государства Юрия Ушакова, хотел провести в Китае встречу Путин-Меркель-Олланд. Но Олланд и Меркель, по понятным причинам, отказались от проведения подобной встречи, которая бы фактом своего проведения демонстрировала неуважение к одному из участников «нормандской четверки». Ни Олланд, ни Меркель не планировали такую встречу с Путиным (по крайей мере, заявлений об этом не было), что не помешало помощнику Путина сообщить, что «трехсторонняя встреча отменена».

Сегодня, судя по заявлению французского президента, он в очередной раз напомнил Путину о необходимости «сделать все», чтобы установить мир хотя бы ради снятия санкций: «Тема G-20 – это развитие мировой экономики и торговли. Но, если мы не урегулируем мировые конфликты <>, то мировая экономика будет страдать от их последствий. Этот же посыл я передал Владимиру Путину. Во время нашей беседы я таким образом напомнил о важности сделать все, чтобы найти политический выход [из конфликтов] в Украине и Сирии», говорится в заявлении Олланда.

30 августа, во время традиционного выступления перед французскими послами Олланд предложил российскому президенту воспользоваться случаем (то есть обнародованным 24 августа докладом о применении химического оружия в Сирии), осудить режим Асада, прекратить бомбардировки в его поддержку и «вернуться к политическому решению конфликта».

Французский президент также призвал тогда выполнить «минские соглашения» до конца нынешнего года.


9 комментариев

6
Сергей Кравченко , 5 сентября 2016 в 10:42
«Мы договорились организовать в ближайшие недели саммит с участием Германии, Франции, России и Украины», — рассказал Олланд после встречи, которая состоялась вчера «на полях» саммита G-20 в Китае

А как же диверсанты в Крыму? Сам же ясно сказал, что после такого коварства со стороны Украины (иш чего удумали, ДРГ через Сиваш при поддержке артилерии забрасывать в Крым) никаких.
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4
Lenty Vini , 5 сентября 2016 в 10:43
вот что санкции животворящие делают ! http://rusjev.net/2016/09/04/n...
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6
Доктор Ольга , 5 сентября 2016 в 10:45
Не с того Оланд начинает. Какое предоставление специального статуса бандитским республикам может быть без контроля границы Украиной?
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1
Сергей Булавский , 5 сентября 2016 в 11:43
Олланд всё правильно делает. Кощея Бессменного берут измором, обламывая его нефтяную иглу...
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3
Сергей Кравченко , 5 сентября 2016 в 10:46
нормандских форматов и минских переговоров?
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4
Кот Сибирский , 5 сентября 2016 в 10:59
странный состав участников переговоров на полях саммита - оланд, обама, меркель.
а где путин с порошенко?
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2
Tim Krauzer , 5 сентября 2016 в 11:07
Главное:Но Олланд и Меркель, по понятным причинам,ОТКАЗАЛИСЬ от проведения подобной встречи, которая бы фактом своего проведения демонстрировала неуважение к одному из участников «нормандской четверки». Ни Олланд, ни Меркель не планировали такую встречу с Путиным (по крайей мере, заявлений об этом не было), что не помешало помощнику Путина сообщить, что «трехсторонняя встреча отменена».
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2
Maximus Dezimus , 5 сентября 2016 в 11:33
Путин в рамках нормандской четверки, да еще с Порошенко за одним столом чувствует себя неуютно.
Ему милее подковерные договоренности с каждым по отдельности через голову Украины. Хотя как вообще можно договариваться по Украине в "трехстороннем формате" без участия руководства Украины ?
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0
Анатолий Прокопьев , 5 сентября 2016 в 11:52
Нет никакого смысла в этих посиделках..
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