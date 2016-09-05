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Новости

3605 Путин прокомментировал свое участие в следующих выборах

05.09.2016 Теги: выборы, интервью, путин

Президент России Владимир Путин заявил, что будущий российский лидер должен представлять более молодое поколение, сам же он пока не решил, будет ли участвовать в выборах 2018 года. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

На вопрос о причинах его столь долгого пребывания в руководстве страны он сказал, что «всегда старается чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности, их настрой на формы, на способы решения задач, на их приоритеты, и ориентироваться, прежде всего, на это».

По мнению Путина, будущий российский лидер должен представлять более молодое поколение. Свое потенциальное участие в президентской гонке 2018 года он не стал комментировать дальше. «Я пока ничего для себя не решил», — сказал президент. Он объяснил, что сначала нужно пройти грядущие парламентские выборы, «посмотреть на результат».

Комментируя недавние назначения главами регионов бывших силовиков, президент отметил, что такое происходит «не в первый раз», , «главное, чтобы человек хотел расти, был бы способен к этому росту, хотел бы служить своей стране»

Ранее Путин заявлял, что участники любой избирательной кампании должны искренне стремиться к улучшению жизни людей.


8 комментариев

2
Свет в Конце , 5 сентября 2016 в 11:37
Слышали уж эту байку, и не раз.
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2
Сергей Булавский , 5 сентября 2016 в 11:41
Кощей Бессменный, нервно поглаживая свою скукожившуюся нефтяную иглу, поведал о своих творческих планах...
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3
Андрей Дубровский , 5 сентября 2016 в 11:38
Путин: "Дорогие россияне, не парьтесь. Я вам выберу следующего президента, а вы послушно за него проголосуете".
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4
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 11:42
нужно понимать, что преемник уже находится в шкафу и к нему пришивают верёвочки !
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3
Евгений Дорофеев , 5 сентября 2016 в 11:42
К/ф "Блеф": Надо блефовать, так блефовать что бы поверили, великие игроки, вроде меня, идут до конца!
По смыслу понятно, что дуче никуда не уйдет, свои же смешают с грязью. Ведь он может уйти, РАЗВАЛЕННАЯ ЭКОНОМИКА останется, жулье в чиновничьих погонах на местах.
Так, что "тянуть кота за хвост" он будет по последнего.
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1
Анатолий Прокопьев , 5 сентября 2016 в 11:50
Кокетка..;-);-)
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0
Acid Burn , 5 сентября 2016 в 11:51
Я тут недавно думал о малочисленности присутствия глав государств по поводу смерти президента Узбекистана. Ничего удивительного - старый и никому неинтнресный; впрочем, как многие в данном регионе (Евразия). Мне кажется, что некоторые и при жизни не интересны...
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0
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 11:52
ЕВГЕНИЙ ДОРОФЕЕВ , 5 сентября 2016 в 11:42
"он будет до последнего", но yжe с пересаженной молодой физиономией (пенсионеры скинутся)
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