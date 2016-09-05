Президент России Владимир Путин заявил, что будущий российский лидер должен представлять более молодое поколение, сам же он пока не решил, будет ли участвовать в выборах 2018 года. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

На вопрос о причинах его столь долгого пребывания в руководстве страны он сказал, что «всегда старается чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности, их настрой на формы, на способы решения задач, на их приоритеты, и ориентироваться, прежде всего, на это».

По мнению Путина, будущий российский лидер должен представлять более молодое поколение. Свое потенциальное участие в президентской гонке 2018 года он не стал комментировать дальше. «Я пока ничего для себя не решил», — сказал президент. Он объяснил, что сначала нужно пройти грядущие парламентские выборы, «посмотреть на результат».

Комментируя недавние назначения главами регионов бывших силовиков, президент отметил, что такое происходит «не в первый раз», , «главное, чтобы человек хотел расти, был бы способен к этому росту, хотел бы служить своей стране»

Ранее Путин заявлял, что участники любой избирательной кампании должны искренне стремиться к улучшению жизни людей.