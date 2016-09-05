Генеральный директор типографии на Алтуфьевском шоссе пришел к следователям с повинной из-за случившегося в конце августа пожара, в результате которого погибли 17 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Директору типографии ООО «Печатный экспресс» Сергею Москвину и главному инженеру данной компании Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, ранее заочно были предъявлены обвинения.

В настоящее время с Москвиным проводятся следственные действия, сотрудники СК, в частности, пытаются установить местонахождение второго фигуранта дела, Яцкова. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Утром 27 августа на складе в Алтуфьево произошел пожар. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности». В качестве основной версии следствие рассматривает короткое замыкание в лампе на первом этаже.

Жертвами пожара стали 17 человек. Как выяснилось в ходе проверки, у десяти погибших женщин не было столичной регистрации, а на территории складского комплекса самовольно возведены 11 самостроев, в одном из которых и произошло возгорание. В ближайшее время самострои снесут, рассказал агентству «Москва» представитель префектуры Северо-Восточного административного округа.