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574 «Газпром» согласовал поставки газа в Европу с Турцией
«Газпром» провел переговоры с турецкой стороны, по итогам которых была достигнута договоренность о поставках газа в Европу по «Турецкому потоку» на границу с Грецией. Об этом заявил глава госкомпании Алексей Миллер, передает ТАСС.
Миллер опроверг слухи, что работе по проекту «Южный поток» в прежней конфигурации (с трубой на Болгарию) может быть продолжена. «Нет, речь идет исключительно о переоформлении всех выданных ранее разрешений на «Турецкий поток», морской газопровод из России в Турцию», — заверил бизнесмен.
2 сентября министр энергетики России Александр Новак сообщал, что в октябре текущего года предполагается выйти на согласование и подписание проекта межправсоглашения, а также начало работ по реализации первой ветки «Турецкого потока» после получения всех необходимых разрешений на строительство и изыскания в территориальных водах Турции.
В конце августа стало известно, что «Газпром» возобновит переговоры с Турцией по проекту газовой магистрали «Турецкий поток». Проект был заморожен в декабре 2015 года на фоне резкого ухудшего российско-турецких отношений после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик на границе с Сирией.
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