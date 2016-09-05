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Новости

574 «Газпром» согласовал поставки газа в Европу с Турцией

05.09.2016 Теги: газпром, турецкий поток, южный поток

«Газпром» провел переговоры с турецкой стороны, по итогам которых была достигнута договоренность о поставках газа в Европу по «Турецкому потоку» на границу с Грецией. Об этом заявил глава госкомпании Алексей Миллер, передает ТАСС.

Миллер опроверг слухи, что работе по проекту «Южный поток» в прежней конфигурации (с трубой на Болгарию) может быть продолжена. «Нет, речь идет исключительно о переоформлении всех выданных ранее разрешений на «Турецкий поток», морской газопровод из России в Турцию», — заверил бизнесмен.

2 сентября министр энергетики России Александр Новак сообщал, что в октябре текущего года предполагается выйти на согласование и подписание проекта межправсоглашения, а также начало работ по реализации первой ветки «Турецкого потока» после получения всех необходимых разрешений на строительство и изыскания в территориальных водах Турции.

В конце августа стало известно, что «Газпром» возобновит переговоры с Турцией по проекту газовой магистрали «Турецкий поток». Проект был заморожен в декабре 2015 года на фоне резкого ухудшего российско-турецких отношений после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик на границе с Сирией.


11 комментариев

0
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 13:09
понятно ! "Турецкий поток" уже проложен и построен (!!! - вчера сдали в эксплуатацию)
два дурака встретились, поругались, опять встретились и ...
потом сойдутся на том, что дешевле в ЕС газ гнать через ...ТОЖЕ УЖЕ ПОСТРОЕННЫЙ - "Восточно-Китайский Поток* ...
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0
Owod_ RUS , 5 сентября 2016 в 13:14
Нет там совсем уж "дураков" - есть мечтатели. ))) А где уж находятся эти мечтатели - в Кремле или в Ак Сарае - другой вопрос. ))
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0
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 13:17
... почти как - на разных кладбищах ...
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0
Вадим Нестеровский , 5 сентября 2016 в 13:11
«Газпром» согласовал поставки газа в Европу с Турцией
-----
Интересно, а с какого будуна поставки в Европу согласуются не с самой Европой, а с какой-то Турцией?
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0
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 13:15
... а так - два ханурика решили !
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0
Konst Konst , 5 сентября 2016 в 13:47
Похоже, что это не саммит, а бразильский карнавал с таблетками и шлюхами.
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0
Сергей Кравченко , 5 сентября 2016 в 13:29
А европейские газовые компании в курсе?
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1
Grahor Rootless , 5 сентября 2016 в 13:29
Я немножко не понял. О чем именно договорились? Конкретика, пожалуйста.
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0
tchistiakov boris , 5 сентября 2016 в 13:34
(какой, Вы, непонятливый !) ... договорились о поставках газа для электромобилей в ЕС
(или - .. договорились о поставках газа в ЕС для электромобилей)
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1
Grahor Rootless , 5 сентября 2016 в 13:38
Нет, ну вы понимаете, можно прийти к устному соглашению что в общем и целом газ, он, понятно, хорошо, и Россия хорошо, и Турция хорошо. А можно подписать письменный договор что Россия строит трубу такого-то диаметра за такие-то деньги а Турция гарантирует беспрепятственный пропуск такого-то количества газа на следующие десять лет. Есть же разница.
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0
Nail Timler , 5 сентября 2016 в 13:35
Труба в Китай - "Сила Сибири"
Труба в Турцию - "Диарея Крыма"
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