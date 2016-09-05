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Новости

359 Директор школы №57 выступил с открытым заявлением

05.09.2016
Дорогие коллеги, ученики, родители, выпускники!
 
Сейчас следует рассказать вам о том, как я представляю себе дальнейшие шаги по выходу из кризиса. Но вначале скажу, что мое решение в текущих обстоятельствах однозначно: я принял решение о скорейшем уходе с поста директора школы, как только будет восстановлена полностью ее работа и прояснены все обстоятельства. Мы обратились в Департамент образования с просьбой в кратчайший срок провести конкурса на должность директора Школы.
 
Теперь о главном.
 
1. Мне страшно подумать о том,  какую глубокую травму нанесли все последние события детям, ученикам нашей школы. Нам всем предстоит заново  завоевать их доверие. Мы не сможем сделать этого без помощи всех учителей школы, поэтому преодоление раскола в педагогическом коллективе и возвращение в школу любимых преподавателей — важнейшая задача.
 
Детей учат не школьные стены и не администрация, а конкретные учителя. Эти учителя очень нужны сейчас, и не абстрактной «школе», а именно детям. Каким бы глубоким ни был конфликт, какой бы бескомпромиссной ни казалась ситуация, я прошу учителей не оставлять свои классы именно сейчас.
Я прошу коллег, подавших заявление об уходе из школы в связи с несогласием с действиями администрации, не покидать школу в интересах детей и для гарантии объективного расследования.
 
Скажу откровенно, я не верил до конца в достоверность обвинений, прозвучавших в адрес члена нашего педагогического коллектива. Я  считал их элементом шантажа и эмоциональными фантазиями.  Время показало, что моя реакция на поступившие сигналы должна была быть незамедлительной и жесткой, а проверкой должны были с самого начала заниматься правоохранительные органы. Сейчас произойдет именно так, и я приму правду, какой бы горькой она ни была.
 
Нет сомнений в том, что главными жертвами стали дети, вовлеченные в недопустимые отношения — им нанесена глубокая и трудноизлечимая травма. Меня гнетет чувство вины перед жертвами аморального поведения. Я приношу личные извинения каждому, кто пострадал.
 
2. Сегодня будет подано заявление в прокуратуру, и мы уверены, что фактам нарушения прав и свидетельствам преступлений в отношении детей в нашей школе будет дана правовая оценка. Такое заявление уже подготовлено юристами.
 
3. Результаты правовой оценки не заменяют глубокий анализ каждой ситуации с этической точки зрения. Такой анализ позволит школе сформировать новый этический кодекс, вернуться к норме. Для этого создается комиссия по этике – из учителей и выпускников. Она будет работать постоянно, разбирая и оценивая все полученные материалы, давая им оценку. Призываю всех обращаться с письменными заявлениями о том, что в школьной практике представляется им недопустимым.
 
Фамилии всех членов комиссии будут опубликованы, будет работать специальный адрес для обращений.
 
Они будут рассмотрены без всякого вмешательства администрации, без ее участия. Результаты обсуждения будут преданы полной огласке, если комиссия посчитает это необходимым для оздоровления обстановки в школе.   
Сейчас школе не справиться в одиночку. Уверен, что в сложившейся ситуации педагогический коллектив полностью открыт и готов к сотрудничеству с комитетом. Я верю, что этот комитет станет тем объективным переговорным и контролирующим органом, который поможет школе справиться с кризисом.
 
4. Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что я совершил  много ошибок. И мне важно, чтобы вы знали: я не слагаю с себя ответственности. Именно это заставило меня вернуться. Мы восстановим картину произошедшего и каждый
(в первую очередь — я) понесет ответственность по всем — этическим, человеческим и государственным — законам.  
 
5. Я говорил вчера, что понял невозможность уйти в один день и оставить школу в состоянии хаоса. Помимо сложной ситуации с администраторами, которым необходимо найти замену в ближайшие дни, мне следует вместе с коллективом подумать о том, кто примет школу.
 
 
C. Л. Менделевич

Пока все еще директор 57 школы


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