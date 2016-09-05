Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

161 Путин и Обама на встрече больше часа обсуждали ситуацию в Сирии

05.09.2016 Теги: мид рф, обама, сирия

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы прошла в «деловом тоне», передает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Встреча прошла на полях саммита «большой двадцатки G20» в китайском Ханчжоу.

Переговоры продлились дольше ожидаемого, около 90 минут, по итогам которых лидеры стран договорились об условиях временного перемирия в Сирии. Президенты не углублялись в более тонкие детали, но добились прогресса в «прояснении оставших пробелов».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помимо Сирии президенты также затронули вопрос урегулирования военного конфликта на востоке Украины.

На встрече присутствовали главы дипломатических ведомств стран Сергей Лавров и Джон Керри, однако затем президенты остались наедине. На этой неделе дипломатам предстоит снова встретиться, чтобы продолжить обсуждение. Пресс-служба МИД РФ сообщает, что Керри с Лавровым, в частности, обсудили механизмы взаимодействия стран для ликвидации террористов в Сирии.

В то же время, по словам источника в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров и Керри не достигли полного понимания, хотя «оснований для драматических заявлений, которые позволяют себе источники в Госдепе, что ничего не получается, нет».


2 комментария

0
Nail Timler , 5 сентября 2016 в 13:39
Чот ожидал "Путин опоздал на встречу на 6 часов". Не опоздал, уважает значитсо.
Ответить 
0
pev Ukrop , 5 сентября 2016 в 13:55
////Встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы прошла в «деловом тоне».....Переговоры продлились дольше ожидаемого, около 90 минут, по итогам которых лидеры стран договорились об условиях временного перемирия в Сирии.////

Не понял. Так значит РФ воюет с США на "полигоне сирия"??! Перемирие между кем и кем?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Сны Беслана. 12 лет после теракта
Сны Беслана. 12 лет после теракта

Фото дня

1.
Беслан. 1.09.2004

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

5 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама