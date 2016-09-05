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161 Путин и Обама на встрече больше часа обсуждали ситуацию в Сирии
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы прошла в «деловом тоне», передает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Встреча прошла на полях саммита «большой двадцатки G20» в китайском Ханчжоу.
Переговоры продлились дольше ожидаемого, около 90 минут, по итогам которых лидеры стран договорились об условиях временного перемирия в Сирии. Президенты не углублялись в более тонкие детали, но добились прогресса в «прояснении оставших пробелов».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помимо Сирии президенты также затронули вопрос урегулирования военного конфликта на востоке Украины.
На встрече присутствовали главы дипломатических ведомств стран Сергей Лавров и Джон Керри, однако затем президенты остались наедине. На этой неделе дипломатам предстоит снова встретиться, чтобы продолжить обсуждение. Пресс-служба МИД РФ сообщает, что Керри с Лавровым, в частности, обсудили механизмы взаимодействия стран для ликвидации террористов в Сирии.
В то же время, по словам источника в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров и Керри не достигли полного понимания, хотя «оснований для драматических заявлений, которые позволяют себе источники в Госдепе, что ничего не получается, нет».
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